Курганские чиновники переделают стратегию региона после критики

На проблемы в стратегии указали депутаты областной думы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стратегию социально-экономического развития Курганской области доработают, исправив недочеты, которые заметили депутаты облдумы. Об этом стало известно на заседании Курганской облдумы, которое прошло 31 мая, передает корреспондент URA.RU.

«Решили обратиться к вам [областному департаменту экономического развития] письмом, собрать все заинтересованные департаменты и, начиная с технических правок, максимально дополнить эту программу, чтобы она была уже адаптивной к сегодняшнему времени, потому что часть данных в программе была 2019 года. Наше предложение такое», — объяснил председатель облдумы Дмитрий Фролов.

Директор департамента Владимир Ковалев согласился со всеми замечаниями. По его словам, ко второму чтению представители департамента доложат о всех изменениях. Он отметил, что также после принятия стратегии будет разработан план мероприятий, и ежегодно в рамках него сотрудники департамента будут докладывать депутатам о результатах достижения целей, поставленных в стратегии. Проект закона, связанный со стратегией, был принят в первом чтении.

30 мая на совместном заседании комитетов облдумы депутаты раскритиковали презентацию Стратегии социально-экономического развития региона. Депутаты заметили, что авторы стратегии отталкивались от данных за 2019 год, хотя уже известны показатели 2021 года. Также парламентариям не понравилось, что на презентации тяжело было прочитать текст.