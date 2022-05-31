Глава МЧС в ЯНАО заработал меньше подчиненных

Сотрудники МЧС в ЯНАО отчитались о доходах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Начальник главного управления МЧС России по ЯНАО Олег Гилев за 2021 год заработал меньше своих четырех заместителей. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. Гилев — начальник главного управления — декларированный годовой доход 2 316 398,78 рубля», — говорится в документе.

Первый заместитель начальника управления Вадим Сиротин несмотря на то, что в пять раз уменьшил свой доход по сравнению с 2020 годом (13 млн 658 тысяч рублей), заработал больше своего руководителя почти на 257 тысяч рублей. Сиротин задекларировал в 2021 году 2 млн 573 тысяч рублей.

Еще один зам Алексей Захламин за 2021 год получил 10 млн 885 тысяч рублей. Его доход с 2020 года снизился более чем на 100 тысяч рублей. Заместитель Гилева по антикризисному управлению Заурбег Хакиев задекларировал 5 млн 462 тысяч рублей. Денис Болдырев, который также является замом начальника управления, заработал 2 млн 935 тысяч рублей, что на 619 тысяч рублей больше, чем доход у главы ямальского управления МЧС.

Предыдущий начальник управления Михаил Осокин в 2020 году заработал больше, чем Гилев в 2021 году. Он задекларировал 2 млн 945 тысяч рублей.