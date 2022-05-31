В ЯНАО сотни многоэтажек ждет капитальный ремонт

Средства на ремонт выделят из бюджета региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшие три года на Ямале капитально отремонтируют 413 многоквартирных домов. Об этом сообщается пресс-служба законодательного собрания региона.

«На сегодняшний день региональная программа капремонта включает 2352 многоквартирных дома общей площадью 8,7 млн кв. м, в которых проживают порядка 526 тысяч человек. В следующие 3 года будет отремонтировано 413 многоквартирных домов», — говорится на сайте ведомства.

Программа капитального ремонта, которая реализуется на Ямале, отличается от программ других субъектов, так как работы полностью финансируются за счет средств бюджета. «Еще одна отличительная особенность — проведение обязательной проверки достоверности стоимости строительно-монтажных работ. Такая процедура проводится, чтобы избежать недобросовестных действий со стороны управляющей компании или проектировщиков и сохранить средства ямальцев», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что власти планируют отремонтировать в 2022 году 75 деревянных многоквартирных домов. 90% работ по программе финансируется из бюджета Ямала, 5% из местного бюджета, а 5% заплатят собственники квартир.