Тюменец погиб из-за непотушенной сигареты

В Тюмени 1 июня во время пожара погиб житель многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области в своем официальном telegram-канале.
«1 июня в 23 часа 58 минут поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Тюмени на улице Комбинатской, 38. К сожалению, в результате происшествия погиб мужчина», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства уточняют, что на место происшествия выехали три единицы техники и девять человек личного состава. По предварительным данным, возгорание возникло из-за непотушенной сигареты.
Ранее URA.RU сообщало, что тюменские сотрудники ДПС спасли семью из пожара. Полицейские заметили черный дым над жилыми домами и поспешили к предполагаемому месту возгорания.
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В Тюмени 1 июня во время пожара погиб житель многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области в своем официальном telegram-канале. «1 июня в 23 часа 58 минут поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Тюмени на улице Комбинатской, 38. К сожалению, в результате происшествия погиб мужчина», — говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства уточняют, что на место происшествия выехали три единицы техники и девять человек личного состава. По предварительным данным, возгорание возникло из-за непотушенной сигареты. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские сотрудники ДПС спасли семью из пожара. Полицейские заметили черный дым над жилыми домами и поспешили к предполагаемому месту возгорания.