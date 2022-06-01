Тюменец погиб из-за непотушенной сигареты

Причиной пожара стала непотушенная сигарета Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 1 июня во время пожара погиб житель многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области в своем официальном telegram-канале.

«1 июня в 23 часа 58 минут поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Тюмени на улице Комбинатской, 38. К сожалению, в результате происшествия погиб мужчина», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточняют, что на место происшествия выехали три единицы техники и девять человек личного состава. По предварительным данным, возгорание возникло из-за непотушенной сигареты.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские сотрудники ДПС спасли семью из пожара. Полицейские заметили черный дым над жилыми домами и поспешили к предполагаемому месту возгорания.