Медведев назвал условия для присоединения Донбасса и Херсона к РФ

03 июня 2022 в 02:47 Размер текста - 17 +

Жители Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республик и Южной Осетии должны сформулировать свою волю о присоединении к России, чтобы было принято соответствующее решение. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. «Игнорировать эту волю невозможно, но для того, чтобы такого рода вопросы рассматривать, эта воля должна быть сформулирована», — сказал Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о возможном вступлении ДНР, ЛНР, Южной Осетии и Херсонской области в состав России. Также он добавил, что российские власти внимательно проанализируют волю жителей этих республик и примут решение в соответствии с Конституцией РФ. Зампред Совбеза напомнил, что Крым смог войти в состав России, благодаря воле жителей полуострова, которые проявили ее с помощью референдума. «Это в полной мере соответствует уставу Организации Объединенных Наций», — резюмировал Медведев. Ранее сообщалось, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил об уверенности в том, что Донбасс и Херсонская область присоединяться к России. В Кремле подчеркнули, что соответствующее решение в первую очередь должны принять жители республик. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий раскрыл сроки вхождения ЛНР, ДНР и Херсонской области в состав России. В Южной Осетии перенесли референдум о присоединении к РФ до окончания консультаций с Москвой. Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, спасение населения Донбассса от обстрелов ВСУ и нацбатов, поражение объектов военной инфраструктуры украинской армии. С марта этого года под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и ЛНР.