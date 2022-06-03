Тюменка пожаловалась губернатору на тарифы за тепло. Ей ответили

04 июня 2022 в 00:17 Размер текста - 17 +

По словам тюменки, тарифы в ее ЖК необоснованно завышены Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Тюмени обратилась к губернатору области Александру Моору с просьбой разобраться с высокими тарифами за тепло. Она оставила свой комментарий к посту Моора в социальной сети «ВКонтакте». Ей ответил официальный аккаунт Тюменской области. «Лучше отмените постановление о повышении тарифов на 15%! Обратите внимание на ЖК Озерный парк, а именно на котельную ООО „Рассвет -Т“, на их конские тарифы на тепло! Почему у домов, находящихся на одной улице (Полевой) и обслуживающихся своими котельными разный тариф? Почему у нас тариф 2400, а с учетом повышения будет все 3000, а в ЖК Олимпия 800 руб? Как нам выживать в этих условиях?» — оставила свой комментарий тюменка к одному из постов губернатора. Официальный аккаунт Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте» ответил, что величина тарифов различна, так как расходы у каждой организации свои. При этом повышение тарифов в ее случае составит не больше 3,4%, потому что обозначенный дом подключен к индивидуальной котельной, а не к централизованному теплоснабжению. «Как правило, тарифы от индивидуальных котельных выше, чем для АО „УСТЭК“», — отметили власти, отвечая на вопрос тюменки. Ранее URA.RU сообщало, что тариф на тепло и воду в Тюменской области вырастет почти на 15%. Губернатор области Александр Моор объяснил это необходимостью масштабного ремонта сетей. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Жительница Тюмени обратилась к губернатору области Александру Моору с просьбой разобраться с высокими тарифами за тепло. Она оставила свой комментарий к посту Моора в социальной сети «ВКонтакте». Ей ответил официальный аккаунт Тюменской области. «Лучше отмените постановление о повышении тарифов на 15%! Обратите внимание на ЖК Озерный парк, а именно на котельную ООО „Рассвет -Т“, на их конские тарифы на тепло! Почему у домов, находящихся на одной улице (Полевой) и обслуживающихся своими котельными разный тариф? Почему у нас тариф 2400, а с учетом повышения будет все 3000, а в ЖК Олимпия 800 руб? Как нам выживать в этих условиях?» — оставила свой комментарий тюменка к одному из постов губернатора. Официальный аккаунт Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте» ответил, что величина тарифов различна, так как расходы у каждой организации свои. При этом повышение тарифов в ее случае составит не больше 3,4%, потому что обозначенный дом подключен к индивидуальной котельной, а не к централизованному теплоснабжению. «Как правило, тарифы от индивидуальных котельных выше, чем для АО „УСТЭК“», — отметили власти, отвечая на вопрос тюменки. Ранее URA.RU сообщало, что тариф на тепло и воду в Тюменской области вырастет почти на 15%. Губернатор области Александр Моор объяснил это необходимостью масштабного ремонта сетей.