Зарплаты тюменских врачей оказались выше среднероссийской

05 июня 2022 в 19:39 Размер текста - 17 +

Тюменские врачи в среднем зарабатывают на 3-7 тысяч рублей в месяц больше, чем по стране Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Уровень зарплат медицинских работников в Тюменской области превысил среднероссийские показатели. Данные зарплат за первый квартал 2022 года опубликовал Росстат. Средние зарплаты врачей с высшим образованием по стране при этом оказались на уровне чуть более 92 тысяч рублей в месяц. В Тюменской области в январе—марте зарплата врачей и специалистов медицинской сферы с высшим образованием составила 96,6 тысяч рублей в месяц. Это третий показатель в УрФО. На первом месте оказался ЯНАО с 226,8 тысяч рублей в месяц. Средний медицинский персонал в регионе зарабатывает 50,2 тысячи рублей в месяц, что тоже больше зарплаты по стране — 46,5 тысяч. Младший персонал в Тюменской области имеет среднюю зарплату в 47 тысяч рублей, тогда как в среднем по России — 39,7 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени не хватает фармацевтов. При этом на данной вакансии предлагают зарабатывать около 100 тысяч рублей в месяц. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Уровень зарплат медицинских работников в Тюменской области превысил среднероссийские показатели. Данные зарплат за первый квартал 2022 года опубликовал Росстат. Средние зарплаты врачей с высшим образованием по стране при этом оказались на уровне чуть более 92 тысяч рублей в месяц. В Тюменской области в январе—марте зарплата врачей и специалистов медицинской сферы с высшим образованием составила 96,6 тысяч рублей в месяц. Это третий показатель в УрФО. На первом месте оказался ЯНАО с 226,8 тысяч рублей в месяц. Средний медицинский персонал в регионе зарабатывает 50,2 тысячи рублей в месяц, что тоже больше зарплаты по стране — 46,5 тысяч. Младший персонал в Тюменской области имеет среднюю зарплату в 47 тысяч рублей, тогда как в среднем по России — 39,7 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени не хватает фармацевтов. При этом на данной вакансии предлагают зарабатывать около 100 тысяч рублей в месяц.