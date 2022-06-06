15-летняя девочка была госпитализирована Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени водитель автомобиля Skoda сбил 15-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции. ДТП произошло в микрорайоне Тюменская слобода.

«По словам водителя автомобиля Skoda, 15-летняя девочка неожиданно и не спешившись начала пересекать проезжую часть. Он не успел среагировать и затормозить», — пояснили агентству в региональном УГИБДД по Тюменской области.

Там добавили, что пострадавшая была госпитализирована. По словам отца девочки, перед аварией она возвращалась домой со спортивной секции на электросамокате мощностью 300 ватт.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени запретили пользоваться самокатами в городских скверах и на мосту Влюбленных. Кроме этого, в городе определили несколько зон, где ездить на них можно со скоростью не выше 15 км/ч.

ДТП произошло в микрорайоне Тюменская слобода УГИБДД по Тюменской области