El Pais: власти Никарагуа разрешили ввести российские войска

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , солдаты, обмундирование, военнослужащие, военная форма
Российские военные могут участвовать в операциях по оказанию гуманитарной помощи в Никарагуа Фото:

Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил ввести российские войска на территорию своей страны. Об этом сообщает испанское издание El Pais. Вооруженные силы РФ будут участвовать в тренировках, а также в операциях по оказанию гуманитарной помощи.

«Персонал, корабли и авиация Вооруженных сил Российской Федерации могут заходить для участия в тренировках и учениях, а также операциях по оказанию гуманитарной помощи, поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах при чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях», — сообщает El Pais со ссылкой на правительственную газету La Gaceta. Власти Никарагуа также разрешили ввести войска и технику США, Мексики, Кубы, Венесуэлы, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Доминиканской Республики.

Ранее Ортега поддержал спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Он заявил, что Россия борется против нацистов, которые захватили власть в Киеве после 2014 года.

Приказ о начале спецоперации президент России Владимир Путин отдал 24 февраля. По словам главы государства, ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

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Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил ввести российские войска на территорию своей страны. Об этом сообщает испанское издание El Pais. Вооруженные силы РФ будут участвовать в тренировках, а также в операциях по оказанию гуманитарной помощи. «Персонал, корабли и авиация Вооруженных сил Российской Федерации могут заходить для участия в тренировках и учениях, а также операциях по оказанию гуманитарной помощи, поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах при чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях», — сообщает El Pais со ссылкой на правительственную газету La Gaceta. Власти Никарагуа также разрешили ввести войска и технику США, Мексики, Кубы, Венесуэлы, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Доминиканской Республики. Ранее Ортега поддержал спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Он заявил, что Россия борется против нацистов, которые захватили власть в Киеве после 2014 года. Приказ о начале спецоперации президент России Владимир Путин отдал 24 февраля. По словам главы государства, ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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