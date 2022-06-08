El Pais: власти Никарагуа разрешили ввести российские войска

Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил ввести российские войска на территорию своей страны. Об этом сообщает испанское издание El Pais. Вооруженные силы РФ будут участвовать в тренировках, а также в операциях по оказанию гуманитарной помощи.
«Персонал, корабли и авиация Вооруженных сил Российской Федерации могут заходить для участия в тренировках и учениях, а также операциях по оказанию гуманитарной помощи, поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах при чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях», — сообщает El Pais со ссылкой на правительственную газету La Gaceta. Власти Никарагуа также разрешили ввести войска и технику США, Мексики, Кубы, Венесуэлы, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Доминиканской Республики.
Ранее Ортега поддержал спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Он заявил, что Россия борется против нацистов, которые захватили власть в Киеве после 2014 года.
Приказ о начале спецоперации президент России Владимир Путин отдал 24 февраля. По словам главы государства, ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
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Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил ввести российские войска на территорию своей страны. Об этом сообщает испанское издание El Pais. Вооруженные силы РФ будут участвовать в тренировках, а также в операциях по оказанию гуманитарной помощи. «Персонал, корабли и авиация Вооруженных сил Российской Федерации могут заходить для участия в тренировках и учениях, а также операциях по оказанию гуманитарной помощи, поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах при чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях», — сообщает El Pais со ссылкой на правительственную газету La Gaceta. Власти Никарагуа также разрешили ввести войска и технику США, Мексики, Кубы, Венесуэлы, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Доминиканской Республики. Ранее Ортега поддержал спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Он заявил, что Россия борется против нацистов, которые захватили власть в Киеве после 2014 года. Приказ о начале спецоперации президент России Владимир Путин отдал 24 февраля. По словам главы государства, ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.