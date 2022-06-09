Образ для девушек можно собрать в два раза дешевле, чем для парней Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Минимальная средняя стоимость праздничного образа для тюменских выпускниц, в случае покупки вещей «с рук», составит 2 660 рублей, для выпускников — 6 555. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Авито».

«В мае продажи предметов гардероба для праздничного образа выросли в Тюмени в 1,8 раз. Минимальная средняя стоимость наряда для выпускницы на „Авито“ в Тюмени составит 2 660 рублей. Для выпускников-парней — 6 555 рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

Платья для выпускниц, купленные «с рук», в Тюмени в среднем стоят порядка 3 220 рублей. Заменить их можно юбкой с топом, усредненная цена за них составит 850 и 560 рублей соответственно. Туфли обойдутся в сумму около 1 250 рублей.

Одеть выпускника-парня будет стоить дороже, так как в его образе больше предметов. В среднем, цены таковы: костюм — 4 130 рублей, пиджак отдельно — 1 420, брюки — 1 890 рублей, рубашка — 1 100, туфли — 1 690, галстук или «бабочка» — 670 и 455 рублей соответственно.

Ранее URA.RU писало, что выпускные в школах Тюменской области разрешили проводить в очном формате. Запреты, в прошлом введенные из-за пандемии, сняли.