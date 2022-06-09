МЧС предупредило тюменцев о ливнях и крупном граде

Ливни и град придут в Тюменскую область 10 июня
Вечером 10 июня в Тюменской области ожидают ливни и крупный град. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.
«По данным Тюменского ЦГМС, до конца дня 10 июня на юге Тюменской области местами ожидаются опасные природные явления в виде крупного града и ливневых дождей», — рассказали в ведомстве. Спасатели рекомендуют ограничить выход из зданий; не оставлять без присмотра детей; воздержаться от поездок на личном транспорте.
Последний раз МЧС предупреждало тюменцев о граде 27 мая. Тогда ситуация усугублялась сильным ветром скоростью до 18 м/с.
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