09 июня 2022

МЧС предупредило тюменцев о ливнях и крупном граде

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Несанкционированная акция против изменения пенсионной системы в Тюмени, пешеходный переход, зонты, непогода, плохая погода, ливень, ненастье, дождь
Ливни и град придут в Тюменскую область 10 июня Фото:

Вечером 10 июня в Тюменской области ожидают ливни и крупный град. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

«По данным Тюменского ЦГМС, до конца дня 10 июня на юге Тюменской области местами ожидаются опасные природные явления в виде крупного града и ливневых дождей», — рассказали в ведомстве. Спасатели рекомендуют ограничить выход из зданий; не оставлять без присмотра детей; воздержаться от поездок на личном транспорте.

Последний раз МЧС предупреждало тюменцев о граде 27 мая. Тогда ситуация усугублялась сильным ветром скоростью до 18 м/с.

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Вечером 10 июня в Тюменской области ожидают ливни и крупный град. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС. «По данным Тюменского ЦГМС, до конца дня 10 июня на юге Тюменской области местами ожидаются опасные природные явления в виде крупного града и ливневых дождей», — рассказали в ведомстве. Спасатели рекомендуют ограничить выход из зданий; не оставлять без присмотра детей; воздержаться от поездок на личном транспорте. Последний раз МЧС предупреждало тюменцев о граде 27 мая. Тогда ситуация усугублялась сильным ветром скоростью до 18 м/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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