В Кургане из-за праздника перекроют оживленный перекресток

Курганский перекресток перекроют в День России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перекресток курганских улиц Куйбышева и Ленина будет закрыт для проезда городских автобусов и другого транспорта в воскресенье, 12 июня, из-за проведения мероприятий возле филармонии. Об этом сообщили в городской администрации.

«В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России, 12 июня с 18.00 до 23.00 часов будет закрыто движение на перекрестке улиц Куйбышева — Ленина», — информирует сайт мэрии. В связи с перекрытием изменятся маршруты движения городских автобусов.

Двигаться временно в объезд придется 20 городским маршрутам, в основном, по улицам Советской и Пролетарской, К. Маркса и Томина. По информации городского транспортного управления, изменения коснутся маршрутов №№ 2, 10, 13, 26, 36, 53,72, 75, 304, 318, 319, 320, 321, 323, 331, 339, 341, 368, 378, 396.

Ранее URA.RU сообщало, что движение на городских улицах собирались перекрывать из-за выступления артистов. Также в Кургане с 11 июня пустят в объезд автобусы из-за ремонта сетей на путепроводе, ведущем в микрорайон Энергетики.