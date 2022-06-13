«Ночь музыки» в Екатеринбурге перенесла выступление певицы МакSим

Выступление МакSим пройдет на Плотинке вместо ранее заявленной сцены возле ККТ «Космос» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Организаторы «Ночи музыки» перенесли выступление певицы МакSим на другую музыкальную площадку. Ранее исполнительница должна была выступить на сцене возле ККТ «Космос», теперь новой площадкой станет пространство на Плотинке. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

«„Мотив Stage на Капсуле времени“ поменяла свое положение, но сохранила главное — непревзойденного хедлайнера, чьи песни знакомы миллионам, — МакSим», — сообщают организаторы. Сцена расположится возле Капсулы времени на улице Воеводина, 2.

На этой же сцене выступят такие артисты, как: SayTanya, ZAVARI, ODA MAE, Electroheel, Vanil’noe Nebo, MIRELIA, «слеза», natta, «Психо-Салатико», Лус Киндер, Юхим, Zavazalsky, ALEXEY TAVLEEV, Гюнтер, КАТЯ РИКЕДА, SHOO, Элона Миллер и elcapitan.

В Екатеринбурге музыкальный фестиваль Ural Music Night пройдет 24 июня 2022 года. Ранее первым заявленным хэдлайнером фестиваля стала певица МакSим, она должна была выступить на сцене «Мотив Stage» у ККТ «Космос». Помимо нее в рамках фестиваля бесплатные концерты дадут группа «Курара», певец Найк Борзов, певица Татьяна Овсиенко и ансамбль «Песняры», группы «Свидание», «АК-47» и «ЛАУД».

Также на одной из площадок Ural Music Night планирует выступить заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, а в рамках UMN появятся детские музыкальные площадки, пройдет пленэр и казачья выставка. 25 июня состоится музыкальная конференция «Ночь музыки».

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