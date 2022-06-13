Курганцы заявили, что купивший их село частник распродает его

Курганцы пожаловались на частную компанию, которая распродает и вывозит оборудование и имущество из зданий села Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители села Осиновское Каргапольского района Курганской области жалуются на частную компанию, которая купила большинство объектов в селе и вывезла из них все оборудование и имущество. Об этом курганцы заявили в соцсети «ВКонтакте».

«У нас творится бардак! Село Осиновское продали частнику, который вывез оттуда все: выкорчевал из земли плиты и железо, разрушил внутренности бывшей пекарни и столовой, вывез оборудование. Про животноводческие фермы и другие сельскохозяйственные объекты я вообще молчу. Сейчас жители села боятся за водопровод», — говорится в анонимном обращении, опубликованном в группе «Шадринск-часть России».

Глава администрации Осиновского сельсовета Надежда Ерошевич подтвердила URA.RU, что частный собственник ООО «Имени Калинина» зашел в село несколько лет назад и разрушил местную пекарню, столовую, магазин и котельную, а также распродал с фермы весь скот. Из-за этого люди остались без работы. «С 2019 года компания перестала взимать плату с населения за воду, порывы на водопроводе они не чинят. Эти три года граждане сами содержат занимаются ремонтом, покупают насосы, и все это за свои деньги», — говорит Ерошевич.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Имени Калинина» находится в процессе банкротства, с октября 2021 года конкурсным управляющим выступает Андрей Лапузин. Получить оперативный комментарий от компании URA.RU не удалось.

До этого URA.RU сообщало, что на руководство ООО «Имени Калинина», расположенного в Каргапольском районе, привлекали к уголовной ответственности из-за невыплаты заработной платы сотрудникам. Долги копились несколько месяцев и составили 1,2 млн рублей.

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