Бывшей сотруднице музея отказывали в трудоустройстве десятки раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшая сотрудница Эколого-краеведческого музея (ЭКМ) города Муравленко (ЯНАО) Аниса Шаяхметова, которая вынуждена была уволиться из-за травли коллег по национальному признаку, не может устроиться на работу по специальности — женщина уверена, что это происходит благодаря влиятельным муниципальным чиновникам. Собеседница URA.RU рассказала, что ей отказывали в трудоустройстве десятки раз, но аргументы работодателей не выдерживают критики.

«Заместитель главы администрации города по социальной политике Наталья Тягунова дала указание не брать меня на работу. После скандала я не могу никуда устроиться. В центре занятости мне выдают периодически направления на работу. Прихожу к работодателю и один ответ — либо вакансия закрыта, хотя это не так, либо пишут, что свободных нет. В Муравленко даже прием на работу простого специалиста в сфере культуры согласовывает мэрия», — делится собеседница агентства.

Шаяхметова пояснила, что ранее обращалась к Тягуновой с просьбой разобраться в ситуации и навести порядок в музее, однако та вместо оказания помощи якобы стала унижать ее в присутствии коллег. «Мне сказали, что я оскорбляю должность работника культуры. В действительности же Тягунова, узнав о национализме в музее, предпочла довести меня до увольнения, а не решить проблему», — подчеркнула она.

По словам Шаяхметовой, после проверки надзорных органов, отказ в работе аргументировали отсутствием вакансий и несоответствием квалификационным требованиям. «Это и есть нарушения. В центре занятости установлен единый порядок выдачи направлений на работу. Выдают эти направления только с подходящей кандидату работой. Если не по дискриминационным мотивам отказывают в трудоустройстве, то по каким тогда?» — недоумевает она.

Получить комментарии в службе занятости населения не удалось. По номерам телефонов, размещенным в свободном доступе, на звонки корреспондента не ответили. Агентство направило запрос в мэрию для выяснения обстоятельств. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что Анисе Шаяхметовой пришлось уволиться с работы из-за давления со стороны коллег. При этом сотрудники музея остались безнаказанными. На ее место устроили родственника одной из недоброжелательниц.

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