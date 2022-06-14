Курганцы отказываются выращивать домашних птиц

В Курганской области с начала года поголовье птиц снизилось почти на 19% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области фермерам становится невыгодно выращивать птиц. Из-за роста цен на корма фермеры либо снижают число поголовья в хозяйствах, либо совсем отказываются от убыточного бизнеса. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник.

«Раньше у одного из предпринимателей на элеваторе закупали дешевый корм, потом все прикрылось. Сейчас приходится покупать корм гораздо дороже. Цены резко выросли. Выращивать домашних птиц с каждым месяцем становится все сложнее. Задумываемся о том, чтобы отказаться от выращивания птиц», — рассказал источник.

За последний год, по данным Свердловстата, поголовье птиц в регионе снизилось почти на 19%. За январь—май 2022 года в хозяйствах всех субъектов выращено всего 1289 тысяч голов. Также снижение темпа животноводства наблюдается в производстве скота и птиц на убой. Оно сократилось почти на 11%. За пять месяцев текущего года было произведено всего более 16 тысяч тонн мяса.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Курганской области резко снизилось поголовье птиц и свиней. За последние десять лет количество свиней сократилось более чем в полтора раза. В 2012 году в регионе было выращено около 124 тысяч голов. Для увеличения производства мяса и молока в регионе в 2022 году построят несколько молочных ферм и свинокомплексов. До этого губернатор Вадим Шумков заявил о «взрывном» росте поголовья скота. По словам главы региона, с 2020 года число мясных животных увеличилось почти на 60%.

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