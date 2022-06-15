В Тюмени грибник попал в реанимацию после похода в лес

Мужчину доставили в больницу и оказали помощь в отделении реанимации Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пожилой грибник отправился в лес вблизи Тюмени и был укушен змеей, после чего попал в реанимацию. Об этом в социальных сетях рассказала дочь пострадавшего.

«Будьте осторожны! Папу в лесу укусила змея, предположительно, гадюка. Дело было по Тобольскому тракту. Папа был в реанимации, сейчас уже перевели в общее отделение. Это очень страшно, будьте внимательны!» — такой пост разместила тюменка Ольга Чащина в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Девушка рассказала подробности случившегося: после нападения змеи пострадавший побежал к машине, преодолев около 500 метров. Тогда семья не знала, как действовать в такой ситуации, из-за чего допустила ошибку: из-за активности яд быстро разошелся по крови. Спустя пять минут мужчина начал плохо видеть, терять сознание. Его тошнило, сильно упало давление.

В комментариях пользователи пожелали здоровья пострадавшему и поблагодарили девушку за предупреждение. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения области.

Ранее агентство писало о случае нападения гадюки на подростка. 15-летнему мальчику понадобилась экстренная помощь.