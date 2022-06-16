В Курганской области у арт-объекта бабушки с советским знаменем украли флаг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На трассе Курган-Екатеринбург украли флаг у деревянной скульптуры пожилой женщины, которая отказалась менять советское знамя на продукты у украинских военных. Об этом URA.RU сообщил автор скульптуры Виктор Пивень.

«На празднование Дня Победы 9 мая я устанавливал тематический флаг на скульптуру, а потом повесил красное советское знамя, ведь бабушка выходила именно с таким. Но накануне флаг украли, пришлось временно повесить старый с 9 Мая», — говорит Пивень.

По его предположениям, украсть флаг могли по политическим причинам, поскольку обычные хулиганы испортили бы и саму скульптуру. Сейчас мужчина намерен купить красную ткань и повесить ее в качестве замены знамени. Пивень отмечает, что не ожидал такой популярности у скульптуры — возле нее для фотографии останавливаются не только проезжие, но и молодожены во время празднования свадьбы.

До этого URA.RU писало, что на телекоммуникационном шкафу в Кургане нарисовали новый символ Победы — пожилую женщину с советским флагом. Арт-объект находится на перекрестке улиц Володарского и Куйбышева.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

Виктор Пивень установил на скульптуре советский флаг, но 16 июня, его украли неизвестные Виктор Пивень, предоставлено для URA.RU