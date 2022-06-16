На трассе Курган-Екатеринбург украли флаг у деревянной скульптуры пожилой женщины, которая отказалась менять советское знамя на продукты у украинских военных. Об этом URA.RU сообщил автор скульптуры Виктор Пивень.
«На празднование Дня Победы 9 мая я устанавливал тематический флаг на скульптуру, а потом повесил красное советское знамя, ведь бабушка выходила именно с таким. Но накануне флаг украли, пришлось временно повесить старый с 9 Мая», — говорит Пивень.
По его предположениям, украсть флаг могли по политическим причинам, поскольку обычные хулиганы испортили бы и саму скульптуру. Сейчас мужчина намерен купить красную ткань и повесить ее в качестве замены знамени. Пивень отмечает, что не ожидал такой популярности у скульптуры — возле нее для фотографии останавливаются не только проезжие, но и молодожены во время празднования свадьбы.
До этого URA.RU писало, что на телекоммуникационном шкафу в Кургане нарисовали новый символ Победы — пожилую женщину с советским флагом. Арт-объект находится на перекрестке улиц Володарского и Куйбышева.
Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
Виктор Пивень установил на скульптуре советский флаг, но 16 июня, его украли неизвестные
Виктор Пивень, предоставлено для URA.RU
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На трассе Курган-Екатеринбург украли флаг у деревянной скульптуры пожилой женщины, которая отказалась менять советское знамя на продукты у украинских военных. Об этом URA.RU сообщил автор скульптуры Виктор Пивень. «На празднование Дня Победы 9 мая я устанавливал тематический флаг на скульптуру, а потом повесил красное советское знамя, ведь бабушка выходила именно с таким. Но накануне флаг украли, пришлось временно повесить старый с 9 Мая», — говорит Пивень. По его предположениям, украсть флаг могли по политическим причинам, поскольку обычные хулиганы испортили бы и саму скульптуру. Сейчас мужчина намерен купить красную ткань и повесить ее в качестве замены знамени. Пивень отмечает, что не ожидал такой популярности у скульптуры — возле нее для фотографии останавливаются не только проезжие, но и молодожены во время празднования свадьбы. До этого URA.RU писало, что на телекоммуникационном шкафу в Кургане нарисовали новый символ Победы — пожилую женщину с советским флагом. Арт-объект находится на перекрестке улиц Володарского и Куйбышева. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.