Дипломат Чижов: говорить о седьмом пакете санкций преждевременно

21 июня 2022 в 03:30 Размер текста - 17 +

По словам Чижова, в Европе уже видят последствия антироссийских санкций, которые выражаются в росте инфляции и других экономических проблемах Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Говорить о том, что России грозит седьмой пакет санкций — пока преждевременно. Так считает постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. «Что касается санкций против России, то несколько первых пакетов они буквально выстреливали. Пятый — уже с некоторым трудом. […] При принятии шестого пакета они попробовали прикоснуться к теме нефтяного эмбарго — получилось с достаточно заметным изъятием. Теперь уже все, в том числе ваши коллеги, начинают говорить о седьмом пакете. Ну это, по меньшей мере, преждевременно», — поделился мнением Чижов, передают «Известия». Ранее дипломат говорил о том, что седьмой пакет санкций против РФ может быть направлен только на газ, так как у Запада больше не осталось ограничительных мер. Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин считает, что антироссийские санкции Евросоюза — это энергетическое самоубийство Европы. Евросоюз ввел против России санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. Евросоюз сразу же начал работу над седьмым пакетом санкций, в который могут быть включены аналогичные меры против российского газа, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Говорить о том, что России грозит седьмой пакет санкций — пока преждевременно. Так считает постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. «Что касается санкций против России, то несколько первых пакетов они буквально выстреливали. Пятый — уже с некоторым трудом. […] При принятии шестого пакета они попробовали прикоснуться к теме нефтяного эмбарго — получилось с достаточно заметным изъятием. Теперь уже все, в том числе ваши коллеги, начинают говорить о седьмом пакете. Ну это, по меньшей мере, преждевременно», — поделился мнением Чижов, передают «Известия». Ранее дипломат говорил о том, что седьмой пакет санкций против РФ может быть направлен только на газ, так как у Запада больше не осталось ограничительных мер. Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин считает, что антироссийские санкции Евросоюза — это энергетическое самоубийство Европы. Евросоюз ввел против России санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. Евросоюз сразу же начал работу над седьмым пакетом санкций, в который могут быть включены аналогичные меры против российского газа, пишет RT.