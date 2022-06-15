Постпред РФ: у Евросоюза закончились санкции против РФ

15 июня 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Постпред РФ при ЕС считает седьмой пакет санкций преждевременным решением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Седьмой пакет санкций Евросоюза против России может быть направлен только на газ, так как у Запада больше не осталось ограничительных мер. Однако Европейский союз не готов пойти на это. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. «Седьмой пакет может быть только газовым, ничего больше не осталось. На газ они пока не готовы. Значит, что разговоры о седьмом пакете несколько преждевременны», — уточнил он в ходе проведения Петербургского международного экономического форума. Чижов также отметил, что введение санкций против РФ станет стратегической ошибкой. Ранее URA.RU сообщало, что российские власти готовятся к экономическому прорыву в условиях санкций, который подтолкнет экономику к развитию. Тогда председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин отметил, что влияние антироссийских санкций смягчили меры поддержки и «экономика РФ плавно адаптируется к новым вызовам». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Седьмой пакет санкций Евросоюза против России может быть направлен только на газ, так как у Запада больше не осталось ограничительных мер. Однако Европейский союз не готов пойти на это. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. «Седьмой пакет может быть только газовым, ничего больше не осталось. На газ они пока не готовы. Значит, что разговоры о седьмом пакете несколько преждевременны», — уточнил он в ходе проведения Петербургского международного экономического форума. Чижов также отметил, что введение санкций против РФ станет стратегической ошибкой. Ранее URA.RU сообщало, что российские власти готовятся к экономическому прорыву в условиях санкций, который подтолкнет экономику к развитию. Тогда председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин отметил, что влияние антироссийских санкций смягчили меры поддержки и «экономика РФ плавно адаптируется к новым вызовам».