Россия и Турция обсудит вывоз зерна с Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Минобороны России обсудит с Турцией вывоз украинского зерна, российская армия отразила атаку ВСУ на остров Змеиный. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 21 июня.
- Россия проведет переговоры с Турцией по вопросу открытия безопасного коридора для вывоза украинского зерна, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Переговоры пройдут по линии Минобороны.
- Российские военнослужащие отбили украинскую атаку на острове Змеиный. Об этом сообщило Минобороны РФ. Были сбиты 13 беспилотников, 4 ракеты и 21 реактивный снаряд.
- Заблокированные на заводе «Азот» подразделения ВСУ расстреляли пятерых своих сослуживцев, уверил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, украинцы изымают с тел документы, чтобы родственники убитых не узнали об их судьбе.
- В результате атаки ВСУ на российские буровые установки в Черном море нескольким сотрудникам «Черноморнефтегаза» не удалось спастись. Об этом рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. По его словам, поисковая операция продолжается.
- Россия не исключает смертной казни для пойманных в плен иностранных наемников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На наемников, которые посягали на жизнь российских военных, не может распространяться действие Женевской конвенции, добавил он.
- Первое иностранное судно отправилось из порта Мариуполя. Турецкий сухогруз «Азов Конкорд» был отремонтирован и отправлен в Новороссийск в сопровождении российских военных, сообщают СМИ.
- Девять украинских резервистов сдались российской армии в пригороде Северодонецка. По словам пленных, их мобилизовали в мае в воинскую часть, расквартированную в Харькове.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Целями спецоперации, по его словам, являются денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.
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