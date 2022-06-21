Россия займется украинским зерном, ВС РФ защитили остров Змеиный. Главное к вечеру 21 июня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, пшеница, зерно, сельское хозяйство свердловской области, посевная, сельскохозяйственная техника, горох, засыпка зерна, сельское хозяйство, посев семян, овес, кормовое зерно, посевные работы, агрохозяйство каменское
Россия и Турция обсудит вывоз зерна с Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны России обсудит с Турцией вывоз украинского зерна, российская армия отразила атаку ВСУ на остров Змеиный. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 21 июня.

  • Россия проведет переговоры с Турцией по вопросу открытия безопасного коридора для вывоза украинского зерна, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Переговоры пройдут по линии Минобороны.
  • Российские военнослужащие отбили украинскую атаку на острове Змеиный. Об этом сообщило Минобороны РФ. Были сбиты 13 беспилотников, 4 ракеты и 21 реактивный снаряд.
  • Заблокированные на заводе «Азот» подразделения ВСУ расстреляли пятерых своих сослуживцев, уверил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, украинцы изымают с тел документы, чтобы родственники убитых не узнали об их судьбе.
  • В результате атаки ВСУ на российские буровые установки в Черном море нескольким сотрудникам «Черноморнефтегаза» не удалось спастись. Об этом рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. По его словам, поисковая операция продолжается.
  • Россия не исключает смертной казни для пойманных в плен иностранных наемников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На наемников, которые посягали на жизнь российских военных, не может распространяться действие Женевской конвенции, добавил он.
  • Первое иностранное судно отправилось из порта Мариуполя. Турецкий сухогруз «Азов Конкорд» был отремонтирован и отправлен в Новороссийск в сопровождении российских военных, сообщают СМИ.
  • Девять украинских резервистов сдались российской армии в пригороде Северодонецка. По словам пленных, их мобилизовали в мае в воинскую часть, расквартированную в Харькове.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Целями спецоперации, по его словам, являются денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Минобороны России обсудит с Турцией вывоз украинского зерна, российская армия отразила атаку ВСУ на остров Змеиный. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 21 июня. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Целями спецоперации, по его словам, являются денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...