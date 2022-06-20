Курганцы приняли участие в акции «Свеча памяти» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне — силовики отдали дань памяти возле мемориала с Вечным огнем, а единороссы организовали на набережной «Огненную картину войны» в виде танка. С мест проведения традиционного мероприятия «Свеча памяти» сообщает корреспондент URA.RU.

Руководители регионального управления внутренних дел, ветераны правоохранительных органов и члены Общественного совета при МВД области пришли в 10 часов вечера к Вечному огню. Собравшиеся возложили цветы и зажгли свечи. Также они почтили минутой молчания ушедших из жизни во время Великой Отечественной войны.

В это же время на набережной молодые курганцы при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» составили из зажженных свечей танковую фигуру. «Прямо сейчас при поддержке Единой России на набережной Кургана проходит акция „Огненные картины войны“. В этом году она посвящена памяти воинов-танкистов 25-го учебного танкового полка», — сообщил на своей странице соцсети «ВКонтакте» руководитель курганских единороссов Александр Ильтяков. По мнению волонтеров и активистов, выложивших фигуру танка Т-34, композиция олицетворяет вклад Курганской области в победу в ВОв.

В начавшейся 81 год назад войне по разным данным приняли участие более 25 тысяч зауральцев. Свыше девяти тысяч ушедших на фронт солдат не вернулись с полей сражений.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском городе открыли мемориал. Курганский губернатор Вадим Шумков в конце мая принял участие в открытии Аллеи памяти в Шадринске.

Силовики, ветераны и члены общественного совета при МВД Курганской области отдали дань памяти погибшим в ВОв Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Акция »«Свеча памяти» возле Вечного огня в Кургане 21 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководители курганских силовых структур отдали дань памяти погибшим во время войны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Цветы в память о погибших курганцах на полях сражений Великой Отечественной войны у Вечного огня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Акция «Свеча памяти» накануне Дня памяти и скорби 22 июня в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы при поддержке единороссов выложили из свечей огненный танк Т-34 в акции памяти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Цветы на Мемориале памяти погибших в годы войны курганцам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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