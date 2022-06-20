Курганцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне — силовики отдали дань памяти возле мемориала с Вечным огнем, а единороссы организовали на набережной «Огненную картину войны» в виде танка. С мест проведения традиционного мероприятия «Свеча памяти» сообщает корреспондент URA.RU.
Руководители регионального управления внутренних дел, ветераны правоохранительных органов и члены Общественного совета при МВД области пришли в 10 часов вечера к Вечному огню. Собравшиеся возложили цветы и зажгли свечи. Также они почтили минутой молчания ушедших из жизни во время Великой Отечественной войны.
В это же время на набережной молодые курганцы при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» составили из зажженных свечей танковую фигуру. «Прямо сейчас при поддержке Единой России на набережной Кургана проходит акция „Огненные картины войны“. В этом году она посвящена памяти воинов-танкистов 25-го учебного танкового полка», — сообщил на своей странице соцсети «ВКонтакте» руководитель курганских единороссов Александр Ильтяков. По мнению волонтеров и активистов, выложивших фигуру танка Т-34, композиция олицетворяет вклад Курганской области в победу в ВОв.
В начавшейся 81 год назад войне по разным данным приняли участие более 25 тысяч зауральцев. Свыше девяти тысяч ушедших на фронт солдат не вернулись с полей сражений.
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Курганцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне — силовики отдали дань памяти возле мемориала с Вечным огнем, а единороссы организовали на набережной «Огненную картину войны» в виде танка. С мест проведения традиционного мероприятия «Свеча памяти» сообщает корреспондент URA.RU. Руководители регионального управления внутренних дел, ветераны правоохранительных органов и члены Общественного совета при МВД области пришли в 10 часов вечера к Вечному огню. Собравшиеся возложили цветы и зажгли свечи. Также они почтили минутой молчания ушедших из жизни во время Великой Отечественной войны. В это же время на набережной молодые курганцы при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» составили из зажженных свечей танковую фигуру. «Прямо сейчас при поддержке Единой России на набережной Кургана проходит акция „Огненные картины войны“. В этом году она посвящена памяти воинов-танкистов 25-го учебного танкового полка», — сообщил на своей странице соцсети «ВКонтакте» руководитель курганских единороссов Александр Ильтяков. По мнению волонтеров и активистов, выложивших фигуру танка Т-34, композиция олицетворяет вклад Курганской области в победу в ВОв. В начавшейся 81 год назад войне по разным данным приняли участие более 25 тысяч зауральцев. Свыше девяти тысяч ушедших на фронт солдат не вернулись с полей сражений. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском городе открыли мемориал. Курганский губернатор Вадим Шумков в конце мая принял участие в открытии Аллеи памяти в Шадринске.