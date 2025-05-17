«Номер один на сцене»: Соседов назвал имя преемницы Пугачевой

Сергей Соседов: новой примадонной российской эстрады может стать Елена Ваенга
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Соседов назвал новую примадонну российской эстрады
Соседов назвал новую примадонну российской эстрады Фото:

Алла Пугачева на протяжении нескольких десятилетий считалась главной певицей России. Однако после ее бегства из страны все изменилось. От лидерства Пугачевой не осталось и следа. О том, кто сейчас может занять вакантное место сбежавшей Примадонны, корреспонденту URA.RU рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.

«Я считаю, что роль лидера может занять Лена Ваенга, — говорит Сергей. — Она сегодня — номер один на сцене, на мой взгляд. Лена находится в плотном гастрольном графике. У нее без конца концерты с аншлагами по всей стране. Два дня в Кремле она недавно пела: зал был забит под завязку. Лена представила два отделения, каждое — по полтора часа. По сути, это два концерта в один день».

По словам Соседова, Ваенга работает мощно: не хуже, чем в свое время делала Пугачева.

«У Ваенги на сцене музыкальный коллектив из десяти человек: гитаристы, клавишник, шикарный ударник, блестящая духовая секция. Лена работает живьем: у нее в этом концерте ни одной фонограммы „плюсовой“ не было. Программа разнообразная: и этно, и романсы, и военные песни… Композиции — не избитые, не заезженные… Голос у Лены — прекрасный. При этом она не только пела, там еще и театрализация какая! Она действительно чем-то похожа на ту Пугачеву… Не сегодняшнюю — малохольную, а на молодую, когда у нее была энергия… Понятно, что никто и никого не может заменить. У каждого свое место, но, лидер сейчас — это Ваенга. По совокупности параметров я ей равных не вижу».

Сергей считает, что в некоторых моментах Ваенга даже превосходит молодую Пугачеву. В первую очередь, разнообразием репертуара.

«Пугачева никогда не пела в одном концерты романсы, этнику… Романсы она вообще крайне редко исполняла, военную лирику — тоже, — поясняет Сергей. — А у Ваенги все это есть. У нее все разнообразно. А как она общается с публикой! С юмором, не тупо… Сейчас мало, кто из певцов, так общается с залом. Некоторые просто поют песни и все… А поговорить? Когда-то Ваенга грешила тем, что много говорила в течение концерта. Ей даже, бывало, кричали из зала: „Хватит болтать, пой уже“. Сейчас Лена уравновесила этот момент, поэтому уже никто не кричит. Хотя, конечно, просят спеть хиты. „Они будут, но потом“, — говорит Лена. И она их поет: и „Шопен“, и „Аэропорт“, и „Абсент“ — в конце вечера».

Соседов считает, что Ваенге мало внимания уделяет телевидение. Музыкальный критик уверен: ее должны показывать чаще.

«Лену не особенно часто можно увидеть на ТВ, — вздыхает Соседов. — Долину приглашают, Валерию — тоже. А Ваенги мы не видим. А она именно такой лидер, как когда-то была Пугачева. Мне странно, что ей мало внимания уделяется на радио и ТВ. Ее концерт должен быть показан по телевидению. Сейчас никто не работает так, как она. Лена очень выросла в сравнении с тем, что было еще лет 7-8 назад. Актерская игра — тоньше, поет мощнее. Много актерских красок. По совокупности факторов с ней больше никто не сравнится. Взять других певиц. У кого-то вокал сильный, а актерские способности хромают».

По словам музыкального критика, Ваенга выше на голову, чем коллеги, за счет сильных актерских данных. Она также имеет свой уникальный стиль в творчестве и выглядит дорого.

«Например, Долина — прекрасный вокалист, но она — не актриса. Гагарина — тоже. А у Ваенги целый комплекс: и вокал, и актерская игра, и конферанс, — продолжает Соседов. — При этом Ваенга никому не подражает: она ни на кого не похожа. Она нашла свое лицо на эстраде. У нее старая эстрадная школа. Это культура советской эстрады. А как она выглядит потрясающе: строгая прическа, дорогие наряды. Она выглядит дорого: этим проявляет уважение к зрителю. Я давно не бывал на таких концертах и давно такого удовольствия не получал, какое получил именно на концерте Ваенги».

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Алла Пугачева на протяжении нескольких десятилетий считалась главной певицей России. Однако после ее бегства из страны все изменилось. От лидерства Пугачевой не осталось и следа. О том, кто сейчас может занять вакантное место сбежавшей Примадонны, корреспонденту URA.RU рассказал музыкальный критик Сергей Соседов. «Я считаю, что роль лидера может занять Лена Ваенга, — говорит Сергей. — Она сегодня — номер один на сцене, на мой взгляд. Лена находится в плотном гастрольном графике. У нее без конца концерты с аншлагами по всей стране. Два дня в Кремле она недавно пела: зал был забит под завязку. Лена представила два отделения, каждое — по полтора часа. По сути, это два концерта в один день». По словам Соседова, Ваенга работает мощно: не хуже, чем в свое время делала Пугачева. «У Ваенги на сцене музыкальный коллектив из десяти человек: гитаристы, клавишник, шикарный ударник, блестящая духовая секция. Лена работает живьем: у нее в этом концерте ни одной фонограммы „плюсовой“ не было. Программа разнообразная: и этно, и романсы, и военные песни… Композиции — не избитые, не заезженные… Голос у Лены — прекрасный. При этом она не только пела, там еще и театрализация какая! Она действительно чем-то похожа на ту Пугачеву… Не сегодняшнюю — малохольную, а на молодую, когда у нее была энергия… Понятно, что никто и никого не может заменить. У каждого свое место, но, лидер сейчас — это Ваенга. По совокупности параметров я ей равных не вижу». Сергей считает, что в некоторых моментах Ваенга даже превосходит молодую Пугачеву. В первую очередь, разнообразием репертуара. «Пугачева никогда не пела в одном концерты романсы, этнику… Романсы она вообще крайне редко исполняла, военную лирику — тоже, — поясняет Сергей. — А у Ваенги все это есть. У нее все разнообразно. А как она общается с публикой! С юмором, не тупо… Сейчас мало, кто из певцов, так общается с залом. Некоторые просто поют песни и все… А поговорить? Когда-то Ваенга грешила тем, что много говорила в течение концерта. Ей даже, бывало, кричали из зала: „Хватит болтать, пой уже“. Сейчас Лена уравновесила этот момент, поэтому уже никто не кричит. Хотя, конечно, просят спеть хиты. „Они будут, но потом“, — говорит Лена. И она их поет: и „Шопен“, и „Аэропорт“, и „Абсент“ — в конце вечера». Соседов считает, что Ваенге мало внимания уделяет телевидение. Музыкальный критик уверен: ее должны показывать чаще. «Лену не особенно часто можно увидеть на ТВ, — вздыхает Соседов. — Долину приглашают, Валерию — тоже. А Ваенги мы не видим. А она именно такой лидер, как когда-то была Пугачева. Мне странно, что ей мало внимания уделяется на радио и ТВ. Ее концерт должен быть показан по телевидению. Сейчас никто не работает так, как она. Лена очень выросла в сравнении с тем, что было еще лет 7-8 назад. Актерская игра — тоньше, поет мощнее. Много актерских красок. По совокупности факторов с ней больше никто не сравнится. Взять других певиц. У кого-то вокал сильный, а актерские способности хромают». По словам музыкального критика, Ваенга выше на голову, чем коллеги, за счет сильных актерских данных. Она также имеет свой уникальный стиль в творчестве и выглядит дорого. «Например, Долина — прекрасный вокалист, но она — не актриса. Гагарина — тоже. А у Ваенги целый комплекс: и вокал, и актерская игра, и конферанс, — продолжает Соседов. — При этом Ваенга никому не подражает: она ни на кого не похожа. Она нашла свое лицо на эстраде. У нее старая эстрадная школа. Это культура советской эстрады. А как она выглядит потрясающе: строгая прическа, дорогие наряды. Она выглядит дорого: этим проявляет уважение к зрителю. Я давно не бывал на таких концертах и давно такого удовольствия не получал, какое получил именно на концерте Ваенги».
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