В Госдуме ответили исполнителю шлягера «Яблоки на снегу», посетовавшему на пенсию в 13 тысяч

Член Комитета Государственной Думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что известные представители шоу-бизнеса зачастую не уделяют должного внимания страховым взносам в Социальный фонд. Такое заявление депутат сделала, комментируя высказывания певца Михаила Муромова, известного по хиту «Яблоки на снегу», который выразил недовольство размером своей пенсии, составляющей 13 тысяч рублей.
«Мы же понимаем, что официальная заработная плата известного певца и его фактические заработки — это две большие разницы. <...> С таких гонораров артисты обычно не делают никакие взносы в Социальный фонд. Поэтому им приходится довольствоваться маленькими пенсиями», — рассказала Бессараб в беседе с «Ридусом».
По словам депутата, пенсия Муромова не может быть ниже установленного прожиточного минимума при условии, что он официально не трудоустроен. Так, в Москве минимальный размер пенсионных выплат составляет 17 897 рублей.
Ранее другие известные артисты также высказывались о размере своих пенсий. Так, музыкант Александр Маршал рассказал о выплатах в 16 тысяч рублей, отметив, что этой суммы едва хватает на домашние нужды.
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