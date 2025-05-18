Танкер в Балтийском море спровоцировал конфликт России и Эстонии

Российские власти задержали нефтяной танкер Green Admire, следовавший под флагом Либерии из эстонского порта Силламяэ в Роттердам. Об этом сообщили в департаменте транспорта Эстонии. Судно перевозило сланцевое масло и двигалось по согласованному маршруту через российские территориальные воды Финского залива.
«Российская Федерация задержала нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии, который вышел из порта Силламяэ и следовал по согласованному маршруту через российские территориальные воды», — пишет ERR. Издание ссылается на сообщение департамента.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что выбранный маршрут был утвержден по взаимной договоренности между Россией, Эстонией и Финляндией и не проходит строго по государственным границам. Этот маршрут прокладывается с целью обеспечения безопасности судоходства и не совпадает с государственными границами, подчеркнул Цахкна.
Причиной выбора маршрута через российские воды стали глубины, позволяющие проходить крупнотоннажным судам без ограничений по осадке, а также отсутствие необходимости в дополнительном лоцманском сопровождении, которое требуется на мелководных участках в эстонских водах. Такой путь оказался более коротким и экономически выгодным для судоходных компаний.
Российская сторона пока не прокомментировала задержание танкера. В соответствии с международным морским правом, государство вправе проводить досмотр, задержание или контроль иностранных судов, находящихся в его территориальных водах.
Ранее силы НАТО и Военно-морской флот Эстонии предприняли попытку захвата гражданского судна JAGUAR, следовавшего под флагом Габона в порт Приморск. Эстонские моряки угрожали осуществить таран и дважды предпринимали попытки высадки десанта с вертолета на борт судна, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.