В Курганской области открыли аллею памяти шадринцев, погибших в ходе спецоперации Пресс-служба правительства Курганской области

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Шадринске Курганской области открыли Аллею памяти земляков, погибших при выполнении служебного долга в ходе спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины. В мероприятии принял участие губернатор Вадим Шумков. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Глава региона выразил соболезнования родным, поблагодарил за подвиг, спросил, в чем родителям и женам солдат нужна помощь. Просьбы родных погибших возьмут на контроль глава города Шадринска Антон Мокан и руководители профильных ведомств», — говорится в сообщении.

Памятный знак с табличкой установили на пешеходной аллее по ул. Свердлова, благоустройство которой завершили в 2021 году. В том числе в школе, где обучались погибшие в ходе спецоперации, установят мемориальные доски из белого мрамора.

Ранее Шумков поручил увековечить память всех земляков, павших при выполнении воинского долга. Их именами будут называть общественные территории и наиболее памятные места городов и сел, откуда они уходили на службу.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.