26 мая 2022

Губернатор Шумков открыл аллею памяти погибшим в спецоперации. Фото

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В Курганской области открыли аллею памяти шадринцев, погибших в ходе спецоперации
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Спецоперация РФ на Украине

В Шадринске Курганской области открыли Аллею памяти земляков, погибших при выполнении служебного долга в ходе спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины. В мероприятии принял участие губернатор Вадим Шумков. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Глава региона выразил соболезнования родным, поблагодарил за подвиг, спросил, в чем родителям и женам солдат нужна помощь. Просьбы родных погибших возьмут на контроль глава города Шадринска Антон Мокан и руководители профильных ведомств», — говорится в сообщении.

Памятный знак с табличкой установили на пешеходной аллее по ул. Свердлова, благоустройство которой завершили в 2021 году. В том числе в школе, где обучались погибшие в ходе спецоперации, установят мемориальные доски из белого мрамора.

Ранее Шумков поручил увековечить память всех земляков, павших при выполнении воинского долга. Их именами будут называть общественные территории и наиболее памятные места городов и сел, откуда они уходили на службу.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

В Шадринске установили аллею памяти шадринцев, погибших при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции
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В Шадринске Курганской области открыли Аллею памяти земляков, погибших при выполнении служебного долга в ходе спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины. В мероприятии принял участие губернатор Вадим Шумков. Об этом сообщает пресс-служба правительства. «Глава региона выразил соболезнования родным, поблагодарил за подвиг, спросил, в чем родителям и женам солдат нужна помощь. Просьбы родных погибших возьмут на контроль глава города Шадринска Антон Мокан и руководители профильных ведомств», — говорится в сообщении. Памятный знак с табличкой установили на пешеходной аллее по ул. Свердлова, благоустройство которой завершили в 2021 году. В том числе в школе, где обучались погибшие в ходе спецоперации, установят мемориальные доски из белого мрамора. Ранее Шумков поручил увековечить память всех земляков, павших при выполнении воинского долга. Их именами будут называть общественные территории и наиболее памятные места городов и сел, откуда они уходили на службу. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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