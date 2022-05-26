В Шадринске Курганской области открыли Аллею памяти земляков, погибших при выполнении служебного долга в ходе спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины. В мероприятии принял участие губернатор Вадим Шумков. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
«Глава региона выразил соболезнования родным, поблагодарил за подвиг, спросил, в чем родителям и женам солдат нужна помощь. Просьбы родных погибших возьмут на контроль глава города Шадринска Антон Мокан и руководители профильных ведомств», — говорится в сообщении.
Памятный знак с табличкой установили на пешеходной аллее по ул. Свердлова, благоустройство которой завершили в 2021 году. В том числе в школе, где обучались погибшие в ходе спецоперации, установят мемориальные доски из белого мрамора.
Ранее Шумков поручил увековечить память всех земляков, павших при выполнении воинского долга. Их именами будут называть общественные территории и наиболее памятные места городов и сел, откуда они уходили на службу.
Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
В Шадринске установили аллею памяти шадринцев, погибших при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции
пресс-служба правительства Курганской области
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В Шадринске Курганской области открыли Аллею памяти земляков, погибших при выполнении служебного долга в ходе спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины. В мероприятии принял участие губернатор Вадим Шумков. Об этом сообщает пресс-служба правительства. «Глава региона выразил соболезнования родным, поблагодарил за подвиг, спросил, в чем родителям и женам солдат нужна помощь. Просьбы родных погибших возьмут на контроль глава города Шадринска Антон Мокан и руководители профильных ведомств», — говорится в сообщении. Памятный знак с табличкой установили на пешеходной аллее по ул. Свердлова, благоустройство которой завершили в 2021 году. В том числе в школе, где обучались погибшие в ходе спецоперации, установят мемориальные доски из белого мрамора. Ранее Шумков поручил увековечить память всех земляков, павших при выполнении воинского долга. Их именами будут называть общественные территории и наиболее памятные места городов и сел, откуда они уходили на службу. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.