По итогам первого тура президентских выборов в Польше после подсчета бюллетеней стало известно, что в следующий этап голосования прошли представители правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и крупнейшей оппозиционной силы «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий. Соответствующие данные опубликованы Государственной избирательной комиссией.
«Тшасковский получил 31,3% голосов избирателей, а Навроцкий 29,5% голосов», — говорится в данных на сайте избиркома. При этом третье место занял Славомир Ментцен из партии «Конфедерация», он получил 14,8% голосов.
Другие места распределились следующим образом: Гжегож Браун («Конфедерация польской короны») — 6,3%, спикер Сейма Шимон Холовня — 5%, Адриан Зандберг (движение «Вместе») — 4,9%, Магдален Беят («Левые») — 4,2%. Ожидается, что окончательные результаты голосования будут официально подтверждены избиркомом сегодня.
Итоговая явка составила рекордные 67,3%. По информации избиркома, в голосовании приняли участие 19,68 млн поляков из более чем 29 млн имеющих право голоса. Такой уровень явки стал самым высоким для первого тура президентских выборов с 1990 года. Для сравнения, в 2020 году участие в выборах президента приняли 62,9% избирателей, в 2015 году этот показатель составил 48,96%, а в 2010 году — 54,94%. Отмечается, что второй тур президентских выборов назначен на 1 июня.
Рафал Тшасковский ранее уже рассматривался как фаворит кампании после того, как действующий президент Польши Анджей Дуда не смог баллотироваться на третий срок. Тшасковский признался, что больше не называет традиционные польские вареники с картофелем и творогом «русскими», хотя это его любимое блюдо.
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