Супругам в России облегчат получение двойной фамилии

Российское правительство поддержало законопроект, направленный на упрощение процедуры присвоения двойной фамилии при заключении брака в случаях, когда такую фамилию желает взять только один из супругов, говорится в пояснительной записке. Однако отмечается, что документ требует доработки с учетом высказанных замечаний, чтобы не только один из супругов, но и оба смогли иметь двойную фамилию.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в заявлении кабмина. Информацию передает ТАСС.
В настоящее время положения Семейного кодекса РФ предусматривают, что супруги при регистрации брака могут выбрать общую фамилию или сохранить свои добрачные. Также допускается вариант, при котором каждый из супругов добавляет к своей фамилии фамилию другого. Однако если решение о двойной фамилии принимает только один из супругов, ее оформление невозможно в автоматическом порядке — требуется отдельное обращение в органы ЗАГС.
В пояснительной записке указывается, что действующая процедура создает дополнительные трудности для россиян и увеличивает нагрузку на соответствующие ведомства. В связи с этим депутаты предлагают внести изменения в формулировки законодательства, чтобы устранить имеющиеся препятствия. Так право на получение двойной фамилии может получить как каждый из супругов, так и только один из них.
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