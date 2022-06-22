Внучка Георгия Мохирева приехать на передачу медальона в село Мокроусово не смогла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Мокроусово (Курганская область) 22 июня в День памяти и скорби родственникам солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, передали принадлежавший ему медальон, который 79 лет был закопан в Ленинградской области. Информация размещена на портале «Область 45».

«Медальон солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, Георгия Степановича Мохирева нашли в Ленинградской области вместе с его останками. Поисковые группы помогли отыскать родственников бойца. В селе Мокроусово 22 июня почтили память участников ВОВ. В этот день родственникам погибшего зауральца передали его посмертный медальон», — написано на сайте.

Судьбу медальона будут решать родственники. В организации ветеранов «Боевое братство» настаивают, чтобы медальон стал общим достоянием — «такое событие произошло впервые».

О том, что питерский поисковый отряд нашел останки и смертный медальон курганского солдата Тимофея Худякова, погибшего в блокадном Ленинграде, URA.RU писало ранее. Перед войной семья бойца проживала в Камышевском сельсовете (д.Камышино или д. Анчугово) — тогда Уксянского района Челябинской области.

Георгий Степанович Мохирев погиб в феврале 1943 года Скриншот: ИДП «Область 45»