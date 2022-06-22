В селе Мокроусово (Курганская область) 22 июня в День памяти и скорби родственникам солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, передали принадлежавший ему медальон, который 79 лет был закопан в Ленинградской области. Информация размещена на портале «Область 45».
«Медальон солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, Георгия Степановича Мохирева нашли в Ленинградской области вместе с его останками. Поисковые группы помогли отыскать родственников бойца. В селе Мокроусово 22 июня почтили память участников ВОВ. В этот день родственникам погибшего зауральца передали его посмертный медальон», — написано на сайте.
Судьбу медальона будут решать родственники. В организации ветеранов «Боевое братство» настаивают, чтобы медальон стал общим достоянием — «такое событие произошло впервые».
О том, что питерский поисковый отряд нашел останки и смертный медальон курганского солдата Тимофея Худякова, погибшего в блокадном Ленинграде, URA.RU писало ранее. Перед войной семья бойца проживала в Камышевском сельсовете (д.Камышино или д. Анчугово) — тогда Уксянского района Челябинской области.
Георгий Степанович Мохирев погиб в феврале 1943 года
Скриншот: ИДП «Область 45»
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В селе Мокроусово (Курганская область) 22 июня в День памяти и скорби родственникам солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, передали принадлежавший ему медальон, который 79 лет был закопан в Ленинградской области. Информация размещена на портале «Область 45». «Медальон солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, Георгия Степановича Мохирева нашли в Ленинградской области вместе с его останками. Поисковые группы помогли отыскать родственников бойца. В селе Мокроусово 22 июня почтили память участников ВОВ. В этот день родственникам погибшего зауральца передали его посмертный медальон», — написано на сайте. Судьбу медальона будут решать родственники. В организации ветеранов «Боевое братство» настаивают, чтобы медальон стал общим достоянием — «такое событие произошло впервые». О том, что питерский поисковый отряд нашел останки и смертный медальон курганского солдата Тимофея Худякова, погибшего в блокадном Ленинграде, URA.RU писало ранее. Перед войной семья бойца проживала в Камышевском сельсовете (д.Камышино или д. Анчугово) — тогда Уксянского района Челябинской области.