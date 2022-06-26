Экс-главу курганского МЧС будут судить заново

27 июня 2022 в 09:53 Размер текста - 17 +

Новое судебное заседание по делу экс-главы областного ГУ МЧС Олега Рожкова пройдет 20 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане возобновили судебное следствие, связанное с обвинением экс-главы областного ГУ МЧС Олега Рожкова в злоупотреблении полномочиями при проверке здания гостинично-развлекательного комплекса «7 и Я». Об этом стало известно на судебном заседании, которое прошло 27 июня, передает корреспондент URA.RU. «[Суд] постановил: судебное следствие по уголовному делу в отношении Рожкова, обвиненного в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ возобновить. Продолжить судебное следствие в Курганском городском суде 20 июля», — сообщил судья. Следствие было возобновлено, так как в прениях сторон адвокат и подсудимый ссылались на документы, которые не были предметом исследования в судебном заседании. Речь идет о сертификате на пленку ПВХ и протоколах огнезащитной обработки вагонки, установленных на путях эвакуации объекта. Владельца комплекса и представителей Госпожнадзора попросят предоставить эти документы. Также будут допрошены новые свидетели. Рожкова задержали в марте 2020 года. Его обвинили в нескольких преступлениях, в том числе в злоупотреблениями полномочиями. По данным следствия, Рожков дал указание сделать недостоверное заключение о пожарной безопасности гостинично-развлекательного комплекса «7 и Я». Сам Рожков отказался признавать вину и заявил, что действовал в рамках закона. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Кургане возобновили судебное следствие, связанное с обвинением экс-главы областного ГУ МЧС Олега Рожкова в злоупотреблении полномочиями при проверке здания гостинично-развлекательного комплекса «7 и Я». Об этом стало известно на судебном заседании, которое прошло 27 июня, передает корреспондент URA.RU. «[Суд] постановил: судебное следствие по уголовному делу в отношении Рожкова, обвиненного в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ возобновить. Продолжить судебное следствие в Курганском городском суде 20 июля», — сообщил судья. Следствие было возобновлено, так как в прениях сторон адвокат и подсудимый ссылались на документы, которые не были предметом исследования в судебном заседании. Речь идет о сертификате на пленку ПВХ и протоколах огнезащитной обработки вагонки, установленных на путях эвакуации объекта. Владельца комплекса и представителей Госпожнадзора попросят предоставить эти документы. Также будут допрошены новые свидетели. Рожкова задержали в марте 2020 года. Его обвинили в нескольких преступлениях, в том числе в злоупотреблениями полномочиями. По данным следствия, Рожков дал указание сделать недостоверное заключение о пожарной безопасности гостинично-развлекательного комплекса «7 и Я». Сам Рожков отказался признавать вину и заявил, что действовал в рамках закона.