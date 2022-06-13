Участник шоу «Песни» выступит на фестивале «Ночь музыки»

14 июня 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Певец Максим Свобода, прославившийся благодаря проекту «Песни» на телеканале ТНТ, стал еще одним хэдлайнером площадки «ГикКон» у Дворца Молодежи в рамках музыкального фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Об этом сообщают организаторы в своем telegram-канале. «Максим Свобода — композитор, певец и молодой продюсер из Владивостока, участник креативного объединения „Свобода.музыка“. Максим — яркий представитель дальневосточного рок-клуба с присущей ему уплывающей лирикой и соответствующим звучанием», — заявляют организаторы. Артист выступит на площадке «ГикКон», у Дворца Молодежи, где исполнит хиты «Воздух на сигареты», «Соль» и «Девочка с каре», которые до сих пор занимают верхние строчки в музыкальных чартах. На одной площадке с Максимом Свободой выступит казахстанский музыкант ZOLOTO в рамках музыкального фестиваля Ural Music Night, который пройдет 24 июня 2022 года в Екатеринбурге. Также ведущими хэдлайнерами мероприятия станут: певица МакSим, группа «Курара», певец Найк Борзов, певица Татьяна Овсиенко и ансамбль «Песняры», группы «Свидание», «АК-47» и «ЛАУД». На одной из площадок Ural Music Night будет петь заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. В рамках UMN появятся детские музыкальные площадки, пройдет пленэр и казачья выставка, а 25 июня состоится музыкальная конференция «Ночь музыки».