Группы «Браво» и UMA2RMAN выступят на «Ночь музыки»

Гимн фестиваля «Ночь музыки» споют на Октябрьской площади Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Главную песню фестиваля «Ночь музыки» «Луч солнца золотого» исполнит группа «Браво» совместно камерным оркестром B-A-C-H. Об этом рассказали организаторы Ural Music Night.

«В этом году акция „Светает“ на Октябрьской площади пройдет с группой „Браво“. Именно они вместе с Камерным Оркестром B-A-C-H исполнят главную песню фестиваля Ural Music Night „Луч солнца золотого“, к которой присоединятся тысячи голосов», — говорится в сообщении представителей UMN. Песня из мультфильма «Бременские музыканты» ознаменует окончание фестиваля и начало нового дня.

В программу фудмаркета ESTORY в ТРЦ «Гринвич» добавился еще один всероссийский известный музыкальный коллектив. «Мы так ждали тебя, UMA2RMAN — главный хедлайнер Ural Music Night на фудмаркете ESTORY», — сообщает фудмаркет. Группа выступит на сцене 24 июня в 20.00.

Также участники и гости фестиваля «Ночь музыки» смогут бесплатно отправить открытки с фестиваля в любую точку России. Подписать открытки и поставить на них почтовый штемпель с символикой Ural Music Night и датой можно будет на стойке почты около Главпочтамта, где расположится площадка «Старый новый рок».

«Сюжеты открыток разработаны так, чтобы передать и сохранить все эмоции, которые принесет „Ночь музыки“ участникам и посетителям. Отправленные почтовые приветы привлекут к „Уральской ночи музыки“ еще больше зрителей в следующем году», — отметил директор макрорегиона «Урал» АО «Почта России» Дмитрий Киселев.

Музыкальный фестиваль Ural Music Night пройдет 24 июня 2022 года в Екатеринбурге. Хедлайнерами фестиваля станут певица МакSим, группа «Курара» и певец Найк Борзов, исполнительница Татьяна Овсиенко и ансамбль «Песняры», группы «Свидание», «АК-47» и «ЛАУД», поп-певцы Максим Свобода и ZOLOTO, экс-участница группы «Серебро» Ольга Серябкина. Помимо известных артистов в рамках UMN выступят заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, юношеские рок-группы, состоится пленэр и казачья выставка. На следующий день, 25 июня, состоится музыкальная конференция «Ночь музыки».

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