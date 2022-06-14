Серябкина выступит на «Ночи музыки» в Екатеринбурге

Серябкина станет хэдлайнером на музыкальной площадке в «Гринвиче» Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Экс-участница группы «Серебро» Ольга Серябкина выступит на фудмаркете ESTORY в ТРЦ «Гринвич». Бесплатный концерт состоится в рамках музыкального фестиваля «Ночь музыки», который пройдет 24 июня в Екатеринбурге. Об этом фудмаркет сообщает в своем telegram-канале.

«ESTORY станет частью Ural Music Night. 24 июня на нашей сцене выступит Ольга Серябкина», — говорится в сообщении фудмаркета. Уточняется, что певица выступит на четвертом этаже в ТРЦ «Гринвич».

Музыкальный фестиваль Ural Music Night пройдет 24 июня 2022 года в Екатеринбурге. Главными хэдлайнерами мероприятия станут: певица МакSим, группа «Курара» и певец Найк Борзов, исполнительница Татьяна Овсиенко и ансамбль «Песняры», группы «Свидание», «АК-47» и «ЛАУД», поп-певцы Максим Свобода и ZOLOTO. Помимо известных артистов в рамках UMN выступят юношеские рок-группы, пройдет пленэр и казачья выставка. На следующий день, 25 июня, состоится музыкальная конференция «Ночь музыки».