Стал известен новый поп-хэдлайнер «Ночи музыки» в Екатеринбурге

14 июня 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Ряд поп-исполнителей, которые станут хэдлайнерами «Ночь музыки-2022», пополнился еще одним артистом — казахстанским музыкантом ZOLOTO (настоящее имя — Владимир Золотухин). Он выступит на площадке возле Дворца молодежи, сообщает пресс-служба фестиваля. «ZOLOTO — это новая форма великой поп музыки, свободной от рамок формата и правил звучания какого-либо жанра. Самый романтичный и душный парень на вечеринке или более известный как тип, которому всегда грустно на афтепати», — рассказала пресс-служба. Артист выступит на площадке «Гиккон» у Дворца Молодежи. В Екатеринбурге музыкальный фестиваль Ural Music Night пройдет 24 июня 2022 года. Главными хэдлайнерами мероприятия станут: певица МакSим, группа «Курара», певец Найк Борзов, солистка группы «Мираж» и «Вояж» Татьяна Овсиенко и ансамбль «Песняры», группы «Свидание», «АК-47» и «ЛАУД». Также на одной из площадок Ural Music Night планирует выступить заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Помимо прочего в рамках UMN появятся детские музыкальные площадки, пройдет пленэр и казачья выставка, а 25 июня состоится музыкальная конференция «Ночь музыки».