Мужчину в аэропорту встретили сотрудники полиции
Нетрезвый мужчина, назвавший себя вахтовиком, облил чаем другого пассажира и кидался на стюардесс. Пассажиры и экипаж самолета, который летел из Салехарда в Москву, связали дебошира.
«Чудо-юдо на борту самолета. Данный гражданин облил горячим чаем рядом сидящего пассажира, стал кидаться на стюардесс. А сейчас лежит, отдыхает, орет, матерится», — приводит слова одной из пассажирок рейса «Ямал-медиа» в своем telegram-канале. В аэропорту дебошира передали полицейским.
Ранее URA.RU писало, что жителя Ямала сняли с авиарейса за дебош на самолете. Конфликт с мужчиной произошел на борту рейса Томск — Новосибирск — Горно-Алтайск.
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