24 июня 2022

Вахтовик устроили дебош в самолете из Салехарда. Видео

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Международный аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, взлетная полоса, взлет, пассажирский самолет, самолет, самолет в небе, авиаперевозки, авиаперелет, авиасообщение
Мужчину в аэропорту встретили сотрудники полиции Фото:

Нетрезвый мужчина, назвавший себя вахтовиком, облил чаем другого пассажира и кидался на стюардесс. Пассажиры и экипаж самолета, который летел из Салехарда в Москву, связали дебошира.

«Чудо-юдо на борту самолета. Данный гражданин облил горячим чаем рядом сидящего пассажира, стал кидаться на стюардесс. А сейчас лежит, отдыхает, орет, матерится», — приводит слова одной из пассажирок рейса «Ямал-медиа» в своем telegram-канале. В аэропорту дебошира передали полицейским.

Ранее URA.RU писало, что жителя Ямала сняли с авиарейса за дебош на самолете. Конфликт с мужчиной произошел на борту рейса Томск — Новосибирск — Горно-Алтайск.

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Нетрезвый мужчина, назвавший себя вахтовиком, облил чаем другого пассажира и кидался на стюардесс. Пассажиры и экипаж самолета, который летел из Салехарда в Москву, связали дебошира. «Чудо-юдо на борту самолета. Данный гражданин облил горячим чаем рядом сидящего пассажира, стал кидаться на стюардесс. А сейчас лежит, отдыхает, орет, матерится», — приводит слова одной из пассажирок рейса «Ямал-медиа» в своем telegram-канале. В аэропорту дебошира передали полицейским. Ранее URA.RU писало, что жителя Ямала сняли с авиарейса за дебош на самолете. Конфликт с мужчиной произошел на борту рейса Томск — Новосибирск — Горно-Алтайск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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