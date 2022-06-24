Мужчину в аэропорту встретили сотрудники полиции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Нетрезвый мужчина, назвавший себя вахтовиком, облил чаем другого пассажира и кидался на стюардесс. Пассажиры и экипаж самолета, который летел из Салехарда в Москву, связали дебошира.

«Чудо-юдо на борту самолета. Данный гражданин облил горячим чаем рядом сидящего пассажира, стал кидаться на стюардесс. А сейчас лежит, отдыхает, орет, матерится», — приводит слова одной из пассажирок рейса «Ямал-медиа» в своем telegram-канале. В аэропорту дебошира передали полицейским.

Ранее URA.RU писало, что жителя Ямала сняли с авиарейса за дебош на самолете. Конфликт с мужчиной произошел на борту рейса Томск — Новосибирск — Горно-Алтайск.