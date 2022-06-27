Курганцы задолжали сотни миллионов рублей за коммуналку

Регоператору должны 466 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области задолжали за вывоз мусора 466 млн рублей. Об этом стало известно на заседании облдумы, которое прошло 28 июня, передает корреспондент URA.RU.

«На 1 июня 2022 года поступление плана за коммунальную услугу от общей суммы начислений составляет 75,7%, что на 2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодня дебиторская задолженность составляет 466 млн рублей», — сообщила на заседании замдиректора компании «Чистый город», отвечающей за вывоз мусора в регионе, Наталья Фомина.

Она напомнила, что после принятия постановления об утверждении предельного единого тарифа на 2022 год, без учета норматива, тариф в общем снизился на 20%. Для жителей Кургана он составляет 86,55 руб., а для остальных в регионе — 79,02 руб. Фомина добавила, что после с учетом нормативов, тариф снизился на 2,4% и 0,7%.

Ранее стало известно, что в Шадринске (Курганская область) экоактивист Антон Паршунас пытается доказать в суде, что не пользуется услугами регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами. Суд первой инстанции встал на сторону «Чистого города»