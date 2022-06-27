27 июня 2022

Губернатор Куйвашев рассказал, чего добился за год. Главное из большого отчета

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет губернатора СО Евгения Куйвашева перед законодательным собранием за 2021 год. Екатеринбург
Евгений Куйвашев находится на посту губернатора 10 лет Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о работе правительства и подвел итоги своей десятилетней работы на посту. За год власти добились сокращения безработицы в пять раз, запустили проекты по решению транспортного коллапса в Екатеринбурге и подготовили проект поддержки студентов «Кампус». Об этом глава региона рассказал во время ежегодного отчета перед заксобранием. URA.RU собрало главное из речи губернатора.

  • За год на борьбу с пандемией коронавируса выделили больше 12 миллиардов рублей. По словам Куйвашева, проведенная работа позволила остановить распространение коронавируса и победить пандемию. Если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, властям не придется возвращать ограничения.

  • Губернатор отчитался, что для ликвидации пробок в Екатеринбурге запущены транспортные проекты, среди которых трамвайные линии в Академический район, Верхнюю Пышму и Солнечный микрорайон. Кроме этого, планируется завершить проект Екатеринбургской кольцевой автодороги.

  • В Свердловской области будет создан уникальный для России проект поддержки студентов. В рамках программы, получившей название «Кампус», талантливым учащимся, которым не хватило бюджетных мест, оплатят их образование в вузе. Студентам предоставят образовательный кредит с рассрочкой на 10 лет, дадут скидки в кафе, кинотеатрах, фитнес-клубах, а также компенсируют затраты на съем арендного жилья. Благодаря «Кампусу» планируется поднять студенческие стипендии.

  • Свердловские власти готовы поддержать свердловчан и предприятия, которые могут столкнуться с экономическим кризисом. Куйвашев ставит перед собой задачу по улучшению работы поликлиник, покупки экологического транспорта для городов и созданию инновационных школ.

  • Кроме этого, власти собираются выделить заводам около 200 млн рублей в рамках защиты от санкций. Это должно поспособствовать улучшению металлургии в регионе.

  • Евгений Куйвашев рассказал, что в Екатеринбурге строят «Контур-Парк», специалисты которого планируют создавать в Свердловской области инновационные IT-продукты. Современный офис компании должен будет привлечь в программирование молодых специалистов.

  • Свердловские ученые показывают впечатляющие результаты работы, уверен губернатор. Только за год им удалось разработать 513 современных продуктов и технологий. Треть из них были запатентованы.

  • Свердловским властям удалось за год в пять раз снизить безработицу в регионе. При этом нуждающимся свердловчанам назначили социальные выплаты — их получает каждый третий житель региона.

Евгений Куйвашев отчитался о годовой работе правительств перед заксобранием 28 июня. Он находится на своем посту уже 10 лет. Выборы губернатора в регионе пройдут 11 сентября.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о работе правительства и подвел итоги своей десятилетней работы на посту. За год власти добились сокращения безработицы в пять раз, запустили проекты по решению транспортного коллапса в Екатеринбурге и подготовили проект поддержки студентов «Кампус». Об этом глава региона рассказал во время ежегодного отчета перед заксобранием. URA.RU собрало главное из речи губернатора. Евгений Куйвашев отчитался о годовой работе правительств перед заксобранием 28 июня. Он находится на своем посту уже 10 лет. Выборы губернатора в регионе пройдут 11 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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