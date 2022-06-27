Губернатор Куйвашев рассказал, чего добился за год. Главное из большого отчета

28 июня 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев находится на посту губернатора 10 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о работе правительства и подвел итоги своей десятилетней работы на посту. За год власти добились сокращения безработицы в пять раз, запустили проекты по решению транспортного коллапса в Екатеринбурге и подготовили проект поддержки студентов «Кампус». Об этом глава региона рассказал во время ежегодного отчета перед заксобранием. URA.RU собрало главное из речи губернатора. За год на борьбу с пандемией коронавируса выделили больше 12 миллиардов рублей. По словам Куйвашева, проведенная работа позволила остановить распространение коронавируса и победить пандемию. Если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, властям не придется возвращать ограничения. Губернатор отчитался, что для ликвидации пробок в Екатеринбурге запущены транспортные проекты, среди которых трамвайные линии в Академический район, Верхнюю Пышму и Солнечный микрорайон. Кроме этого, планируется завершить проект Екатеринбургской кольцевой автодороги. В Свердловской области будет создан уникальный для России проект поддержки студентов. В рамках программы, получившей название «Кампус», талантливым учащимся, которым не хватило бюджетных мест, оплатят их образование в вузе. Студентам предоставят образовательный кредит с рассрочкой на 10 лет, дадут скидки в кафе, кинотеатрах, фитнес-клубах, а также компенсируют затраты на съем арендного жилья. Благодаря «Кампусу» планируется поднять студенческие стипендии. Свердловские власти готовы поддержать свердловчан и предприятия, которые могут столкнуться с экономическим кризисом. Куйвашев ставит перед собой задачу по улучшению работы поликлиник, покупки экологического транспорта для городов и созданию инновационных школ. Кроме этого, власти собираются выделить заводам около 200 млн рублей в рамках защиты от санкций. Это должно поспособствовать улучшению металлургии в регионе. Евгений Куйвашев рассказал, что в Екатеринбурге строят «Контур-Парк», специалисты которого планируют создавать в Свердловской области инновационные IT-продукты. Современный офис компании должен будет привлечь в программирование молодых специалистов. Свердловские ученые показывают впечатляющие результаты работы, уверен губернатор. Только за год им удалось разработать 513 современных продуктов и технологий. Треть из них были запатентованы. Свердловским властям удалось за год в пять раз снизить безработицу в регионе. При этом нуждающимся свердловчанам назначили социальные выплаты — их получает каждый третий житель региона. Евгений Куйвашев отчитался о годовой работе правительств перед заксобранием 28 июня. Он находится на своем посту уже 10 лет. Выборы губернатора в регионе пройдут 11 сентября. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о работе правительства и подвел итоги своей десятилетней работы на посту. За год власти добились сокращения безработицы в пять раз, запустили проекты по решению транспортного коллапса в Екатеринбурге и подготовили проект поддержки студентов «Кампус». Об этом глава региона рассказал во время ежегодного отчета перед заксобранием. URA.RU собрало главное из речи губернатора. Евгений Куйвашев отчитался о годовой работе правительств перед заксобранием 28 июня. Он находится на своем посту уже 10 лет. Выборы губернатора в регионе пройдут 11 сентября.