Пожилым женщинам пришлось лезть по забору, чтобы пробраться в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бабушки-пациентки вынуждены лезть по забору, чтобы не упасть в огромную лужу, которая находится возле запасного выхода на территории Ноябрьской городской больницы. Видео, на котором две пожилые женщины прыгают с забора через лужу, опубликовал местный житель в соцсети «ВКонтакте».

«Что происходит? Почему при входе на территорию ЦГБ бабушки лазят по заборам и падают в глубокую лужу? Пройти, не промочив ноги невозможно. Неужели нельзя откачать воду и за столько лет уже наконец сделать сток?», — написал пользователь в группе «Злой Ноябрянин».

Горожане под постом отметили, что такая проблема возникает ежегодно. «Это каждый год! Никакого уважения со стороны ЦГБ! Примите меры», — написала Ирина Полищук. «Так это достопримечательность уже, а лужам имена раздали», — отметил автор с ником Юрий Владимирович. «Еще озеро откачайте возле отделения профосмотров ЦГБ», — добавила Татьяна Бойко.

В пресс-службе Ноябрьской городской больницы агентству сообщили, что все основные подходы к медучреждению чистые. Лужа образовалась только со стороны запасного выхода с парковки. «В скором времени проблема будет устранена силами спецтехники», — подчеркнули там.

Ранее сообщалось, что жители Надыма не могут выйти из подъезда, потому что из-за растаявшего во дворе снега образовалось целое озеро. Вместо того, чтобы решить проблему, людям предложили прыгать через деревянные доски.