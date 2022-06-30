Некрасовский мост закроют со 2 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В социальных сетях жители Кургана активно отреагировали на продолжительное закрытие путепровода на ул. Пролетарской, известного как Некрасовский мост. Его перекроют со 2 июля по 25 августа, сообщили в городской администрации.

«Могли вместо того, чтобы кусками рыть Красина и Гоголя подлатать Б.Петровский и Галкинский мост — они в очень плачевном состоянии, а сейчас на них такая нагрузка ляжет», «теперь сутками будем в пробках стоять с работы и на работу», «лучше отремонтировать мост, чем он рухнет, два месяца поездить в объезд, пережили же как-то ремонт моста на ЖБИ», «лучше ремонтировать, но это надо как-то адекватно делать, а не одновременно перекрывать половину улиц и еще и основной мост в городе», — оставили разного рода комментарии пользователи паблика «Типичный Курган» соцсети ВКонтакте.

Часть пользователей иронизирует, что скоро пешком на работу будет быстрее добраться. Запрет на движение по Некрасовскому мосту вводится с 6 часов утра до полуночи. Закрытие путепровода, по словам представителей подрядчика, позволит более качественно и быстро выполнить работы, связанные с бетонированием и восстановлением шкафных конструкций моста. В администрации сообщают, что в связи с этим изменится график автобусов более 30 маршрутов.

О том, что представители подрядчика попросили полностью закрыть Некрасовский путепровод для ремонта, стало известно в июне. Реконструкцию моста стоимостью более 55 млн рублей должны закончить до середины октября этого года.

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