30 июня 2022

Курганцы разожгли спор о закрытии Некрасовского моста. «Сутками будем в пробках стоять»

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Ремонт Некрасовского моста. Курган , мост, ремонт моста, ремонтные работы, некрасовский мост
Некрасовский мост закроют со 2 июля Фото:

В социальных сетях жители Кургана активно отреагировали на продолжительное закрытие путепровода на ул. Пролетарской, известного как Некрасовский мост. Его перекроют со 2 июля по 25 августа, сообщили в городской администрации.

«Могли вместо того, чтобы кусками рыть Красина и Гоголя подлатать Б.Петровский и Галкинский мост — они в очень плачевном состоянии, а сейчас на них такая нагрузка ляжет», «теперь сутками будем в пробках стоять с работы и на работу», «лучше отремонтировать мост, чем он рухнет, два месяца поездить в объезд, пережили же как-то ремонт моста на ЖБИ», «лучше ремонтировать, но это надо как-то адекватно делать, а не одновременно перекрывать половину улиц и еще и основной мост в городе», — оставили разного рода комментарии пользователи паблика «Типичный Курган» соцсети ВКонтакте.

Часть пользователей иронизирует, что скоро пешком на работу будет быстрее добраться. Запрет на движение по Некрасовскому мосту вводится с 6 часов утра до полуночи. Закрытие путепровода, по словам представителей подрядчика, позволит более качественно и быстро выполнить работы, связанные с бетонированием и восстановлением шкафных конструкций моста. В администрации сообщают, что в связи с этим изменится график автобусов более 30 маршрутов.

О том, что представители подрядчика попросили полностью закрыть Некрасовский путепровод для ремонта, стало известно в июне. Реконструкцию моста стоимостью более 55 млн рублей должны закончить до середины октября этого года.

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В социальных сетях жители Кургана активно отреагировали на продолжительное закрытие путепровода на ул. Пролетарской, известного как Некрасовский мост. Его перекроют со 2 июля по 25 августа, сообщили в городской администрации. «Могли вместо того, чтобы кусками рыть Красина и Гоголя подлатать Б.Петровский и Галкинский мост — они в очень плачевном состоянии, а сейчас на них такая нагрузка ляжет», «теперь сутками будем в пробках стоять с работы и на работу», «лучше отремонтировать мост, чем он рухнет, два месяца поездить в объезд, пережили же как-то ремонт моста на ЖБИ», «лучше ремонтировать, но это надо как-то адекватно делать, а не одновременно перекрывать половину улиц и еще и основной мост в городе», — оставили разного рода комментарии пользователи паблика «Типичный Курган» соцсети ВКонтакте. Часть пользователей иронизирует, что скоро пешком на работу будет быстрее добраться. Запрет на движение по Некрасовскому мосту вводится с 6 часов утра до полуночи. Закрытие путепровода, по словам представителей подрядчика, позволит более качественно и быстро выполнить работы, связанные с бетонированием и восстановлением шкафных конструкций моста. В администрации сообщают, что в связи с этим изменится график автобусов более 30 маршрутов. О том, что представители подрядчика попросили полностью закрыть Некрасовский путепровод для ремонта, стало известно в июне. Реконструкцию моста стоимостью более 55 млн рублей должны закончить до середины октября этого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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