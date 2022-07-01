Депутат ГД от Тюмени придумал, как помочь пенсионерам при обсчете

Евгений Марков (справа на фото) предложил помочь пенсионерам с претензиями о некорректных выплатах Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Депутат Госдумы от ЛДПР, представляющий ХМАО, ЯНАО и Тюменскую область, Евгений Марков предложил создать специальную комиссию досудебного урегулирования пенсионных споров. Она должна помочь справиться с лишними издержками при судебных разбирательствах по поводу некорректного начисления пенсии. С такой идеей он выступил на заседании комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов.

«Согласно статистике Верховного суда за последние 5 лет число обратившихся граждан с претензией о некорректном начислении пенсии составило более 350 тысяч человек. При этом в 90% случаях суд удовлетворял требования граждан. В этой связи целесообразно и актуально создать специальную комиссию на базе Фонда социального страхования, которая будет заниматься разрешением подобных претензий», — сообщает слова Маркова пресс-служба партии ЛДПР. По его словам, пенсионеры тратят лишние ресурсы ради корректного пересчета пенсии.

Предложение поддержал Андрей Пудов, статс-секретарь министра труда и социальной защиты РФ. Он отметил, что такой опыт уже есть. На базе нынешнего Фонда социального страхования действовала аналогичная досудебная комиссия по страхованию несчастных случаев.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Тюменской областной думы поддержали просьбу заксобрания ЯНАО к правительству РФ по поводу дополнительных льгот для пенсионеров. Там предложили компенсировать ямальским пенсионерам проезд к месту отдыха на машине.

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