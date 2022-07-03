Тюменские коммунисты оказались богаче других партий в регионе

На балансе тюменского обкома КПРФ оказалось более 23,5 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На балансе тюменского обкома КПРФ (учитываются и финансы, и имущество) по итогам I квартала 2022 года оказалось более 23,5 млн рублей. Информация о доходах и расходах партий опубликована на портале регионального избиркома. Тюменские коммунисты оказались самыми обеспеченными среди политических объединений.

«Остаток на конец отчетного периода — тюменское отделение КПРФ — 23,53 млн рублей», — значится в документе. На втором месте оказались единороссы — на балансе реготделения числится 7,2 млн рублей. На третьем тюменское отделение партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) — почти 2,3 млн рублей.

Далее в своеобразном рейтинге региональных отделений политических сил следуют: «Новые люди» — 85 тыс. рублей; ЛДПР — 35,2 тыс. рублей и «Яблоко» — 20,9 тыс. рублей. Остальные партии отчитались о нулевом балансе.