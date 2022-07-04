На выборах в Тюменской области усилят меры против терроризма

05 июля 2022 в 12:18 Размер текста - 17 +

В 2022 году в регионе будет избрано 100 депутатов различного уровня Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU На выборах 2022 года в Тюменской области будут приняты особые антитеррористические меры. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства со ссылкой на слова замгубернатора Павла Белявского. «Будет проведена работа по обеспечению избирательных участков резервными источниками электропитания. Особое внимание уделим вопросам безопасности и антитеррористической защищенности, планируется установка стационарных рамок металлодетекторов и ручных металлоискателей», — приводит слова чиновника инфоцентр. По данным властей, в 2022 году в регионе будет избрано 100 депутатов различного уровня. В частности, пройдут довыборы на одно место в Тюменскую облдуму, а также выборы в думы Вагайского и Ишимского районов. Плебисцит назначен на 11 сентября. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

На выборах 2022 года в Тюменской области будут приняты особые антитеррористические меры. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства со ссылкой на слова замгубернатора Павла Белявского. «Будет проведена работа по обеспечению избирательных участков резервными источниками электропитания. Особое внимание уделим вопросам безопасности и антитеррористической защищенности, планируется установка стационарных рамок металлодетекторов и ручных металлоискателей», — приводит слова чиновника инфоцентр. По данным властей, в 2022 году в регионе будет избрано 100 депутатов различного уровня. В частности, пройдут довыборы на одно место в Тюменскую облдуму, а также выборы в думы Вагайского и Ишимского районов. Плебисцит назначен на 11 сентября.