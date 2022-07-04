04 июля 2022

На выборах в Тюменской области усилят меры против терроризма

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в Тюмени. Тюмень, кабинки для голосования, коиб, бюллетени, избирательный участок, голосование
В 2022 году в регионе будет избрано 100 депутатов различного уровня Фото:

На выборах 2022 года в Тюменской области будут приняты особые антитеррористические меры. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства со ссылкой на слова замгубернатора Павла Белявского.

«Будет проведена работа по обеспечению избирательных участков резервными источниками электропитания. Особое внимание уделим вопросам безопасности и антитеррористической защищенности, планируется установка стационарных рамок металлодетекторов и ручных металлоискателей», — приводит слова чиновника инфоцентр.

По данным властей, в 2022 году в регионе будет избрано 100 депутатов различного уровня. В частности, пройдут довыборы на одно место в Тюменскую облдуму, а также выборы в думы Вагайского и Ишимского районов. Плебисцит назначен на 11 сентября.

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На выборах 2022 года в Тюменской области будут приняты особые антитеррористические меры. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства со ссылкой на слова замгубернатора Павла Белявского. «Будет проведена работа по обеспечению избирательных участков резервными источниками электропитания. Особое внимание уделим вопросам безопасности и антитеррористической защищенности, планируется установка стационарных рамок металлодетекторов и ручных металлоискателей», — приводит слова чиновника инфоцентр. По данным властей, в 2022 году в регионе будет избрано 100 депутатов различного уровня. В частности, пройдут довыборы на одно место в Тюменскую облдуму, а также выборы в думы Вагайского и Ишимского районов. Плебисцит назначен на 11 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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