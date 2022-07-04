Пожилой мужчина плутал по лесу и не мог выбраться Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В тюменском лесу нашли пропавшего 80-летнего Владимира Навротского, который 4 июля ушел за грибами и не вернулся. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт» Тюменской области.

«Вечером 4 июля поступила заявка на поиск Владимира Навротского, 80 лет. Пропавший был с телефоном, из прозвона: заблудился, самостоятельно выйти не сможет, батарея разряжена. Были даны инструкции приготовить лежанку, с места не уходить, экономить силы и откликаться „Я здесь“. Вскоре мужчина был найден», — рассказали URA.RU в «Лиза Алерт».

Мужчина пропал в селе Велижаны Нижнетавдинского района области после того, как ушел за грибами в лес. Искали тюменца полицейские, волонтеры и жители села. Вновь оказавшись среди людей, пенсионер признался, что сам не понял, как заблудился в знакомых местах.

Ранее URA.RU писало о 78-летнем грибнике, который также пропал в лесу. Мужчину нашли мертвым спустя неделю.