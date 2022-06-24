24 июня 2022

В Тюменской области нашли труп исчезнувшего грибника

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Мужчина пропал 19 июня Фото:

В Исетском муниципальном районе (Тюменская область) нашли тело мужчины, который 19 июня ушел в лес за грибами и не вернулся. Об этом сообщает telergam-канал «МЧС Тюменская область».

«В Исетском муниципальном районе найдено тело мужчины без признаков жизни, ушедшего 19.06.2022 г. на сбор дикоросов», — говорится в сообщении. Там отметили, что пожилая пара на личном автомобиле отправилась в лес за грибами. Спустя время, женщина вернулась к месту, где был автомобиль, но мужчина так и не появился.

«Тело было найдено на поиске активным патрулем между службами и поисково-спасательными отрядами. Сейчас устанавливается личность», — прокомментировали корреспонденту URA.RU в региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт».

Ранее URA.RU писало, что 77-летний мужчина ушел в лес и не вернулся. Тюменских водителей просили помочь в поисках грибника.

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В Исетском муниципальном районе (Тюменская область) нашли тело мужчины, который 19 июня ушел в лес за грибами и не вернулся. Об этом сообщает telergam-канал «МЧС Тюменская область». «В Исетском муниципальном районе найдено тело мужчины без признаков жизни, ушедшего 19.06.2022 г. на сбор дикоросов», — говорится в сообщении. Там отметили, что пожилая пара на личном автомобиле отправилась в лес за грибами. Спустя время, женщина вернулась к месту, где был автомобиль, но мужчина так и не появился. «Тело было найдено на поиске активным патрулем между службами и поисково-спасательными отрядами. Сейчас устанавливается личность», — прокомментировали корреспонденту URA.RU в региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт». Ранее URA.RU писало, что 77-летний мужчина ушел в лес и не вернулся. Тюменских водителей просили помочь в поисках грибника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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