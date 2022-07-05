Власти не знают, во сколько Тюменской области обойдется Краснодон

Власти пока не утвердили полный перечень нужных мероприятий и затрат на них Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В правительстве Тюменской области не смогли сказать, сколько средств потратит регион на помощь подшефным Краснодону и Краснодонскому району (ЛНР). Такой ответ получило URA.RU на свой запрос, направленный в оперативный штаб области.

«Между Тюменской областью и городом Краснодон и Краснодонским районом ЛНР было заключено соглашение о сотрудничестве. Содержательное наполнение мероприятий в его рамках находится в разработке. Финансирование осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных источников, с обеспечением безусловного баланса и полного исполнения основных социально значимых проектов в регионе», — рассказали URA.RU в оперативном штабе области.

Шефство над городом и районом в ЛНР Тюменская область взяла 5 июня. В настоящее время республику посетил губернатор Александр Моор, туда доставили гуманитарную помощь, а дети из ЛНР приехали отдохнуть в тюменские лагеря.

Подобная практика применяется во многих субъектах страны. После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, регионы России взяли на себя расходы на помощь территориям Донбасса и их восстановлению.