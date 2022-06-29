29 июня 2022
28 июня 2022

В тюменском патриотическом лагере отдохнут дети из Донбасса

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Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, отряд, кровать, летний лагерь, детский лагерь, палата, летние каникулы, спальня, загородный лагерь, оздоровительный лагерь
В тюменские лагеря на отдых отправились 37 детей из Краснодона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В лагеря Тюменской области отправились на отдых 37 детей из Краснодона Луганской области. Часть из них проведет месяц в центре патриотического воспитания «Аванпост». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодона и Краснодонского района.

«В составе группы — участники Межведомственного проекта «Почетная Республиканская Вахта Памяти Пост №1 в городе Краснодоне», которые проведут целый месяц в ГАУ ДО Тюменской области «Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост». <…> Дети станут участниками разнообразных проектов, соревнований, сборов», — говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе администрации подшефного Тюмени региона, дети погибших военнослужащих также отдохнут в трех оздоровительных лагерях. Возвращение ребят в Краснодон запланировано на 1 августа.

Ранее URA.RU писало, что Тюменская область взяла шефство над городом ЛНР. Губернатор региона Александр Моор посетил город Краснодон и Краснодонский район и подписал с главой горрайадминистрации Сергеем Козенко соглашение о сотрудничестве. Тюменская область занялась ремонтом больниц и дорог в подшефном регионе.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения Донбасса. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что субъекты РФ могут брать шефство над регионами Донбасса.

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В лагеря Тюменской области отправились на отдых 37 детей из Краснодона Луганской области. Часть из них проведет месяц в центре патриотического воспитания «Аванпост». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодона и Краснодонского района. «В составе группы — участники Межведомственного проекта «Почетная Республиканская Вахта Памяти Пост №1 в городе Краснодоне», которые проведут целый месяц в ГАУ ДО Тюменской области «Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост». <…> Дети станут участниками разнообразных проектов, соревнований, сборов», — говорится в сообщении. Как рассказали в пресс-службе администрации подшефного Тюмени региона, дети погибших военнослужащих также отдохнут в трех оздоровительных лагерях. Возвращение ребят в Краснодон запланировано на 1 августа. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область взяла шефство над городом ЛНР. Губернатор региона Александр Моор посетил город Краснодон и Краснодонский район и подписал с главой горрайадминистрации Сергеем Козенко соглашение о сотрудничестве. Тюменская область занялась ремонтом больниц и дорог в подшефном регионе. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения Донбасса. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что субъекты РФ могут брать шефство над регионами Донбасса.
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