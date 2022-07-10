10 июля 2022
09 июля 2022

В Курганской области выбрали нового мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественный совет департамента регулирования цен и тарифов. Курган, депутат, чиновник, руки
В Половинском округе избрали главу Фото:

В Половинском округе Курганской области выбрали нового главу. Им стал действующий руководитель муниципалитета Вадим Меньщиков. Об этом сообщил бывший пресс-секретарь губернатора региона Александр Тетерин в своем telegram-канале.

«На сегодняшнем заседании окружной думы за кандидатуру Меньщикова проголосовали 13 депутатов из 14. Выборы главы проводились из-за преобразования района в муниципальный округ», — говорится в telegram-канале «Тетерин».

Кроме Меньщикова, на пост главы округа претендовал руководитель отдела ГО и ЧС администрации Игорь Гурьев. В группе местной газеты «Вестник района» в социальной сети «ВКонтакте» указано, что за Гурьева проголосовал один человек.

URA.RU писало, что Меньщиков является главой муниципалитета с ноября 2020 года. До этого он более полугода руководил тогда еще районом в статусе временно исполняющего обязанности.

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В Половинском округе Курганской области выбрали нового главу. Им стал действующий руководитель муниципалитета Вадим Меньщиков. Об этом сообщил бывший пресс-секретарь губернатора региона Александр Тетерин в своем telegram-канале. «На сегодняшнем заседании окружной думы за кандидатуру Меньщикова проголосовали 13 депутатов из 14. Выборы главы проводились из-за преобразования района в муниципальный округ», — говорится в telegram-канале «Тетерин». Кроме Меньщикова, на пост главы округа претендовал руководитель отдела ГО и ЧС администрации Игорь Гурьев. В группе местной газеты «Вестник района» в социальной сети «ВКонтакте» указано, что за Гурьева проголосовал один человек. URA.RU писало, что Меньщиков является главой муниципалитета с ноября 2020 года. До этого он более полугода руководил тогда еще районом в статусе временно исполняющего обязанности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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