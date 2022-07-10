В Курганской области выбрали нового мэра

В Половинском округе избрали главу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Половинском округе Курганской области выбрали нового главу. Им стал действующий руководитель муниципалитета Вадим Меньщиков. Об этом сообщил бывший пресс-секретарь губернатора региона Александр Тетерин в своем telegram-канале.

«На сегодняшнем заседании окружной думы за кандидатуру Меньщикова проголосовали 13 депутатов из 14. Выборы главы проводились из-за преобразования района в муниципальный округ», — говорится в telegram-канале «Тетерин».

Кроме Меньщикова, на пост главы округа претендовал руководитель отдела ГО и ЧС администрации Игорь Гурьев. В группе местной газеты «Вестник района» в социальной сети «ВКонтакте» указано, что за Гурьева проголосовал один человек.

URA.RU писало, что Меньщиков является главой муниципалитета с ноября 2020 года. До этого он более полугода руководил тогда еще районом в статусе временно исполняющего обязанности.