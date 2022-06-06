06 июня 2022

Важный пост в Курганской области хотят занять статусные чиновники

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Визит врио губернатора Шумкова в Звериноголовский район Курган, портфель, папка для документов, телефон в руке
В Половинском муниципальном округе выберут нового главу Фото:

Пост главы Половинского муниципального округа в Курганской области хотят занять действующий глава муниципалитета Вадим Меньщиков и руководитель отдела ГО и ЧС администрации Игорь Гурьев. Конкурсная комиссия 7 июня рассмотрела заявления от претендентов.

«Поступление документов официально зарегистрировано. В течение месяца документы будут проходить проверку. Конкурс состоится 7 июля. На нем кандидаты представят членам комиссии свое видение развития района, покажут знания законодательства о муниципальной службе, трудовых отношениях и так далее», — сообщает газета «Вестник района» в своей группе в социальной сети «Вконтакте». Указано, что статусные чиновники подали документы за несколько часов до завершения приема заявок.

После успешного прохождения конкурса кандидаты будут рекомендованы для участия в выборах. Нового главу выберут депутаты окружной думы.

URA.RU писало, что Меньщиков возглавил муниципалитет в 2020 году. Тогда конкурс по отбору кандидатур на должность главы объявляли два раза.

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Пост главы Половинского муниципального округа в Курганской области хотят занять действующий глава муниципалитета Вадим Меньщиков и руководитель отдела ГО и ЧС администрации Игорь Гурьев. Конкурсная комиссия 7 июня рассмотрела заявления от претендентов. «Поступление документов официально зарегистрировано. В течение месяца документы будут проходить проверку. Конкурс состоится 7 июля. На нем кандидаты представят членам комиссии свое видение развития района, покажут знания законодательства о муниципальной службе, трудовых отношениях и так далее», — сообщает газета «Вестник района» в своей группе в социальной сети «Вконтакте». Указано, что статусные чиновники подали документы за несколько часов до завершения приема заявок. После успешного прохождения конкурса кандидаты будут рекомендованы для участия в выборах. Нового главу выберут депутаты окружной думы. URA.RU писало, что Меньщиков возглавил муниципалитет в 2020 году. Тогда конкурс по отбору кандидатур на должность главы объявляли два раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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