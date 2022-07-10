10 июля 2022
09 июля 2022

Ночной полив цветов возмутил жителей ЯНАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посадка цветов на клумбах около Кинотеатра «Космос». Екатеринбург, мигранты, гастарбайтер, рабочая сила, клумбы, благоустройство территории, высадка цветов, гастарбайтеры, благоустройство города, посадка цветов, поливает цветы
Горожане не могут спать из-за шума компрессора Фото:

Жители поселка Харп (ЯНАО) жалуются на коммунальщиков, которые ночью поливают цветы. Как сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте», люди не могут спать из-за шума компрессора.

«Уход за цветами — это хорошо, но в первом часу ночи, да еще с использованием компрессора, который на всю площадь шумит, это уже извольте! Мне кажется, можно более подходящее время для этого найти», — написал анонимно автор в группе «Подслушано в Харпе | ХАРП».

Горожане под постом сообщили, что ситуация не меняется и коммунальщики продолжают работать по ночам. «Сегодня ночью опять поливали цветы. Очень просим принять соответствующие меры», — написала Анастасия Соколова. На жалобу отреагировала мэрия, пообещав, решить проблему. «Сотрудники управления ЖКХ провели беседу с работниками, обязательно поговорим еще раз, взяли на контроль поступающие сообщения», — уточнили там.

Ранее сообщалось, что жителей Нового Уренгоя возмутили коммунальщики, которые пытались покрасить песок в зеленый цвет. Тогда горожане утверждали, что работники делают вид, что высаживают цветы.

Коммунальщики ночью

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

Жители поселка Харп (ЯНАО) жалуются на коммунальщиков, которые ночью поливают цветы. Как сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте», люди не могут спать из-за шума компрессора. «Уход за цветами — это хорошо, но в первом часу ночи, да еще с использованием компрессора, который на всю площадь шумит, это уже извольте! Мне кажется, можно более подходящее время для этого найти», — написал анонимно автор в группе «Подслушано в Харпе | ХАРП». Горожане под постом сообщили, что ситуация не меняется и коммунальщики продолжают работать по ночам. «Сегодня ночью опять поливали цветы. Очень просим принять соответствующие меры», — написала Анастасия Соколова. На жалобу отреагировала мэрия, пообещав, решить проблему. «Сотрудники управления ЖКХ провели беседу с работниками, обязательно поговорим еще раз, взяли на контроль поступающие сообщения», — уточнили там. Ранее сообщалось, что жителей Нового Уренгоя возмутили коммунальщики, которые пытались покрасить песок в зеленый цвет. Тогда горожане утверждали, что работники делают вид, что высаживают цветы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...