Горожане не могут спать из-за шума компрессора Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители поселка Харп (ЯНАО) жалуются на коммунальщиков, которые ночью поливают цветы. Как сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте», люди не могут спать из-за шума компрессора.

«Уход за цветами — это хорошо, но в первом часу ночи, да еще с использованием компрессора, который на всю площадь шумит, это уже извольте! Мне кажется, можно более подходящее время для этого найти», — написал анонимно автор в группе «Подслушано в Харпе | ХАРП».

Горожане под постом сообщили, что ситуация не меняется и коммунальщики продолжают работать по ночам. «Сегодня ночью опять поливали цветы. Очень просим принять соответствующие меры», — написала Анастасия Соколова. На жалобу отреагировала мэрия, пообещав, решить проблему. «Сотрудники управления ЖКХ провели беседу с работниками, обязательно поговорим еще раз, взяли на контроль поступающие сообщения», — уточнили там.

Ранее сообщалось, что жителей Нового Уренгоя возмутили коммунальщики, которые пытались покрасить песок в зеленый цвет. Тогда горожане утверждали, что работники делают вид, что высаживают цветы.

Коммунальщики ночью Соцсети