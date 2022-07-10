Курганский генерал высказался о выступлении «Би-2» на Суперкубке

Группа «Би-2» выступила после матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Генерал-майор в отставке, бывший советник губернатора Курганской области по патриотическому воспитанию Владимир Усманов высказал свое мнение по поводу выступления группы «Би-2» после матча за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Все эти „Би-2“, кто их на сцену пускает? За деньги продают совесть и честь!», — написал Усманов на своей странице. Его поддержал бывший руководитель пресс-службы губернатора Курганской области Дмитрий Серов, который сейчас живет и работает в Севастополе. Он прокомментировал, что данный вопрос нужно задавать властям страны и Российскому футбольному союзу (РФС). «Им все равно, свистели им или нет. Они пели и смеялись над народом, которому они, и организаторы плюнули в лицо», — написал Серов.

Ранее URA.RU писало, что матч за Суперкубок состоялся 9 июля в Санкт-Петербурге. Со счетом 4:0 победу одержал «Зенит». «Би-2» выступили после завершения игры. По сообщению издания «Царьград», фанаты хозяев освистали артистов и скандировали «домой».

Ранее группа отказалась выступать в Омске из-за баннера с надписью «Zа президента!» на сцене. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заступилась за артистов и отметила, что в этом поступке навряд ли была политика. В Минобороны РФ отмечали, что символ Z не является официальным воинским символом.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал главной ее целью защиту жителей Донбасса от киевской агрессии. Также в качестве целей называлась денацификация и демилитаризация территории.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам